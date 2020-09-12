  • BIST 1.103
  • Altın 466,351
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 2341 test yapıldı, 25 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Dövizde son durum? 12 Eylül 2020 Cumartesi

» »
Dövizde son durum? 12 Eylül 2020 Cumartesi
Dövizde son durum? 12 Eylül 2020 Cumartesi

12 Eylül 2020 Cumartesi Gününe Ait Döviz Kurlarında Bugün:  "Dolar - 7,4439" la yükselişe geçerken,

"Euro'da güne 8,8063" ile başladı. "Sterlin" ise bugün de değerinden birşey kaybetmedi ve güne "9,5422" ile giriş yaptı

asdasfg-001.jpg

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı 468 lira!10 Eylül 2020 Perşembe 11:43
  • Yıllara Göre Girişimcilik Oranları Belli Oldu09 Eylül 2020 Çarşamba 14:30
  • Koopbank'ın 61'inci yıl gururu09 Eylül 2020 Çarşamba 10:48
  • Döviz kurlarında bugün 9 Eylül 202009 Eylül 2020 Çarşamba 09:10
  • Türk lirası eriyor; dolar ve euro tüm zamanların en yükseğinde08 Eylül 2020 Salı 13:55
  • 8 Eylül Salı Döviz Kurları08 Eylül 2020 Salı 08:42
  • 7 Eylül 2020 Döviz Kurları07 Eylül 2020 Pazartesi 08:56
  • 5 Eylül altın fiyatları!05 Eylül 2020 Cumartesi 13:00
  • Dolar/TL güne yeni bir rekor kırarak başladı, kur tarihi zirvesinden işlem görüyor04 Eylül 2020 Cuma 13:38
  • TCMB'den enflasyon açıklaması04 Eylül 2020 Cuma 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti