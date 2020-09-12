Dövizde son durum? 12 Eylül 2020 Cumartesi

12 Eylül 2020 Cumartesi Gününe Ait Döviz Kurlarında Bugün: "Dolar - 7,4439" la yükselişe geçerken,

"Euro'da güne 8,8063" ile başladı. "Sterlin" ise bugün de değerinden birşey kaybetmedi ve güne "9,5422" ile giriş yaptı