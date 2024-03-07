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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi servisi yenilendi

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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi servisi, Ali Emiroğlu anısına Oğuz Alp Tan tarafından yapılan yenilemenin ardından bugün hizmete açıldı.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi servisi yenilendi

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi servisi, Ali Emiroğlu anısına Oğuz Alp Tan tarafından yapılan yenilemenin ardından bugün hizmete açıldı.

Kalp ve Damar Cerrahisi servisinin açılışı için düzenlenen törene Başbakan Ünal Üstel, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, hastane personeli ve davetliler katıldı.

Törende sırasıyla proje sorumlusu İnşaat Mühendisi Timur Seyidoğlu, yatırımcı Oğuz Alp Tan, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Başbakan Ünal Üstel Birer konuşma yaptı.

Proje Sorumlusu Timur Seyidoğlu, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünü modern ve günümüz şartlarına uygun şekilde hastaların kullanımına sunmaktan mutlu olduklarını belirterek, yapılan bakım ve onarımlara ait bilgi verdi.

Proje kapsamında 21 oda ve tüm koridorları tamir ettiklerini söyleyen Seyidoğlu, projenin detaylarını aktardı.

Yatırımcı Oğuz Alp Tan ise, tadil ettikleri servisi geçen yıl vefat eden Ali Emiroğlu’nun doğum gününde açmaktan onur duyduğunu belirtti. Tan, bu projenin bir ekip işi olduğunu ve yoğun bir maratonun ardından sonuçlandırmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, bu servisin önceki başhekimlerden Ramadan Kamiloğlu’nun girişimleriyle kurulduğunu hatırlatarak, yılların getirdiği yıpranmışlığın 2024 yılında Tan’ın bağışlarıyla giderilip, servisin modern hale getirildiğini söyledi.

Bu gibi bağışlarla hayata geçirilen projelerin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Dinçyürek, bağışların kendilerini daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Üstel

Başbakan Ünal Üstel ise, Oğuz Alp Tan’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, iş adamlarının bağışlarıyla yaptıklarının devlete ve ülkeye katma değer kattığını vurgulayarak, iş insanlarının her geçen gün eğitim ve sağlık alanında yaptığı katkıların artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hükümetin, sağlığı ön planda tutarak, vatandaş sıkıntı çekmesin diye çalışmaya devam ettiğini söyleyen Üstel, ilaç ve sağlık alanındaki yeni düzenlemelerin sıkıntıları ortadan kaldırma yolunda atılan adımlar olduğunu kaydetti.

Üstel, önümüzdeki günlerde Güzelyurt Hastanesi’nin yapımı ve Alsancak, Değirmenlik, Maraş ve Pamuklu gibi farklı bölgelere sağlık ocağı kazandırmak için adımlar atacaklarını vurguladı. Üstel, yeni yatırımların Türkiye ile imzalanan protokol kapsamında devam edeceğini söyledi.

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