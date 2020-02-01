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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde karantina merkezi kuruldu

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Sağlık Bakanlığı koronavirüsü ile ilgili önlemler almaya devam ediyor.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde karantina merkezi kuruldu

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisinde karantina merkezi kuruldu
Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün Hastane içerisinde kurulan Karantina merkezi ve Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

Başhekim ve sağlık personeli ile istişarelerde bulunan Bakan Pilli, virüsün KKTC’de de görülmesi halinde ilgili tüm paydaşlar ile görüşmelere devam edildiğini, Koronavirüsüne rastlanması halinde hastanede kurulan Karantina merkezinde Hastaların müşahade altına alınabileceğini bu yönde sağlık personelinin de bilgilendirildiğini kaydetti.

Bunun yanı sıra Ercan Havalimanı’na giderek Termal kameranın işleyişi ve izolasyon odası ile ilgili bilgilerde alan Bakan Pilli,havalimanında ilgili daire müdürleri ile birlikte incelemeler gerçekleştirdi.
Bakan Pilli, Güney Kıbrıs ‘ta şu anda koronavirüsü taşıma ihtimali olan şüpheli vakalar olduğunu, sınır kapılarında alınması gereken önlemler bulunduğunu, bu yönde de adım atılacağını kaydetti. .

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