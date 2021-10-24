Dr. Faiz Sucuoğlu Akdoğan'da Partililerle Bir Araya Geldi

Dr. Faiz Sucuoğlu, Akdoğan ve Vadili köylerini ziyaret ederek, Ulusal Birlik Partililer ile buluştu. Bu ziyaretlerde büyük ilgi ile karşılanan Sucuoğlu, yaptığı konuşmada Ulusal Birlik Partisi içinde gençlere ve kadınlara daha fazla söz hakkı verilmesi için çalışacağını kaydetti. Partinin birlik ve bütünlüğünün önemine ve önceliğine dikkat çeken Sucuoğlu, en köklü ve güçlü parti olan Ulusal Birlik Partisi’ni iktidara tek başına hep birlikte taşıyacaklarını söyledi.

Sucuoğlu, ekonomik örgütlerle işbirliği içinde ülke ekonomisinin planlaması için çalışacağını belirterek; İsraf ve tüketim ekonomisi yerine, yapılacak olan ekonomik atılımlar ile, altı ay ile bir yıl yıl içinde; üretimde katma değeri yüksek ürünlerin üretimine, ihracatına ve kalkınmaya geçileceğine inandığını ifade etti.