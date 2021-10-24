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Dr. Faiz Sucuoğlu Akdoğan'da Partililerle Bir Araya Geldi

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Dr. Faiz Sucuoğlu Akdoğan'da Partililerle Bir Araya Geldi
Dr. Faiz Sucuoğlu Akdoğan'da Partililerle Bir Araya Geldi

Dr. Faiz Sucuoğlu Akdoğan'da Partililerle Bir Araya Geldi

 

Dr. Faiz Sucuoğlu,  Akdoğan ve Vadili köylerini ziyaret ederek, Ulusal Birlik Partililer ile buluştu. Bu ziyaretlerde büyük ilgi ile  karşılanan Sucuoğlu,  yaptığı konuşmada  Ulusal Birlik Partisi içinde gençlere ve kadınlara daha fazla söz hakkı verilmesi için  çalışacağını kaydetti. Partinin birlik ve bütünlüğünün  önemine ve önceliğine dikkat çeken Sucuoğlu,  en köklü ve güçlü parti olan Ulusal Birlik Partisi’ni iktidara  tek başına   hep birlikte taşıyacaklarını söyledi.

 

Sucuoğlu, ekonomik örgütlerle işbirliği içinde ülke ekonomisinin  planlaması için çalışacağını belirterek;   İsraf ve tüketim ekonomisi yerine, yapılacak olan ekonomik atılımlar ile, altı  ay ile bir yıl yıl içinde;  üretimde katma değeri yüksek ürünlerin  üretimine, ihracatına ve kalkınmaya geçileceğine inandığını ifade etti.

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