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Dr. Halil Hızal yeniden TDP Genel Sekreteri

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Dr. Halil Hızal yeniden TDP Genel Sekreteri seçildi.
Dr. Halil Hızal yeniden TDP Genel Sekreteri

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi dün akşam yaptığı toplantıda parti Genel Sekreterliği‘ne yeniden Dr. Halil Hızal’ı getirdi. Hızal seçildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

TDP  dün akşam Parti Meclisi’ni topladı.

Toplantıda parti Genel Sekreteri Hızal, yeniden Genel Sekreter olarak seçildi.

Sosyal medya hesabından Parti Meclisi’ne teşekkür eden Hızal, “Alçakgönüllülük, dikkat, temizyüreklilik, talepkarlık, yaratıcılık, diğerkamlık ve adaletle ülke için çalışacağız” dedi.

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