Dr. Öz: Ben 'Sabah yemek yemeyin' demiyorum

ABD'deki televizyon programlarında sıkça boy gösteren Dr. Mehmet Öz, TMZ dergisine verdiği röportajda "Bence 2020'de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası. Ne yazık ki onlarca yıldır bu konudaki dogmaların birçoğu reklamlardan çıktı ve bunlar aslında sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyordu" demişti.

Öz, kamuoyunda çıkan tartışmalar üzerine Hürriyet'ten Ece Çelik'e açıklamalarda bulundu. Öz, şu önerileri sıraladı:

Aralıklı oruç sistemi artık bütün hekimler tarafından öneriliyor. Hem kilo kaybı için yararlı hem de hastalıkları azaltarak ömrü uzatıyor.

Atalarımız da sabah kalkar kalkmaz yemek yemezdi. Yemek yemeden önce hareket ettiğiniz zaman kaslar daha iyi çalışıyor.

Ben sabah yemek yemeyin demiyorum. Ama 07.00’de uyanıyorsanız 11:00’de yiyin diyorum. Akşam da 19.00’dan sonra yemeyin. Siz uyurken bağırsaklarınız da dinlenebilsin.

Akşamdan sabaha kadar 12 saat yemek yemeyince hormonlar dengeyi buluyor ve böylece insan kalkar kalkmaz yemek istemiyor.

Hekimler senelerce tam tersini söylediler ama bu, 100 sene önce başlayan, büyük şirketlerin reklamları sonucu ortaya çıkmış bir durum.