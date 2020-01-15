  • BIST 121.277
  • Altın 293,757
  • Dolar 5,8846
  • Euro 6,5593
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Dr. Öz: Ben 'Sabah yemek yemeyin' demiyorum

» »
Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, "Bence 2020'de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası" şeklindeki ifadesine açıklık getirdi.
Dr. Öz: Ben 'Sabah yemek yemeyin' demiyorum

ABD'deki televizyon programlarında sıkça boy gösteren Dr. Mehmet ÖzTMZ dergisine verdiği röportajda "Bence 2020'de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası. Ne yazık ki onlarca yıldır bu konudaki dogmaların birçoğu reklamlardan çıktı ve bunlar aslında sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyordu" demişti.

Öz, kamuoyunda çıkan tartışmalar üzerine Hürriyet'ten Ece Çelik'e açıklamalarda bulundu. Öz, şu önerileri sıraladı:

  • Aralıklı oruç sistemi artık bütün hekimler tarafından öneriliyor. Hem kilo kaybı için yararlı hem de hastalıkları azaltarak ömrü uzatıyor.
  • Atalarımız da sabah kalkar kalkmaz yemek yemezdi. Yemek yemeden önce hareket ettiğiniz zaman kaslar daha iyi çalışıyor.
  • Ben sabah yemek yemeyin demiyorum. Ama 07.00’de uyanıyorsanız 11:00’de yiyin diyorum. Akşam da 19.00’dan sonra yemeyin. Siz uyurken bağırsaklarınız da dinlenebilsin.
  • Akşamdan sabaha kadar 12 saat yemek yemeyince hormonlar dengeyi buluyor ve böylece insan kalkar kalkmaz yemek istemiyor.
  • Hekimler senelerce tam tersini söylediler ama bu, 100 sene önce başlayan, büyük şirketlerin reklamları sonucu ortaya çıkmış bir durum.
  • Ben de kahvaltı etmeyi severim ama geç yerim. Bu tür beslenmeye önem verenler doctoroz.com’daki System 20 adlı programımızı inceleyebilirler.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japon milyarder, Ay’a yolculukta kendisine eşlik edecek hayat arkadaşı arıyor13 Ocak 2020 Pazartesi 22:32
  • 50 yıl önce kaybolan çocukla ilgili bilgi paylaşana 1 milyon Avustralya doları ödül verecekler13 Ocak 2020 Pazartesi 21:43
  • Filipnler'de Volkan patladı(video)12 Ocak 2020 Pazar 18:09
  • İnsanlar neden yalan söyler?10 Ocak 2020 Cuma 21:57
  • Boğulmak üzere olan bir adamın imdadına Leonardo DiCaprio yetişti10 Ocak 2020 Cuma 20:09
  • 399 avroluk TV’ye yanlışlıkla 30.99 avro etiket koyan süpermarketteki müşteriler polis müdahalesiyle ‘dağıldı’10 Ocak 2020 Cuma 19:25
  • Şarkıcı Emrah, televizyoncu Acun Ilıcalı’ya karşı açtığı davayı kazandı: 84 bin lira alacak10 Ocak 2020 Cuma 19:23
  • "Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da evde kalıyor; böyle bir şey olabilir mi ya!"09 Ocak 2020 Perşembe 20:01
  • 'Bakteriden üretilen' protein, soya fasulyesinin yerini alacak çevre dostu bir ürün olabilir09 Ocak 2020 Perşembe 11:49
  • Gözünü ve çenesinin bir kısmını kaybeden kanser hastası için cep telefonuyla çekilen karelerle ‘yeni yüz’ tasarlandı08 Ocak 2020 Çarşamba 22:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti