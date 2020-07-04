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DSÖ, Çin'in ilk koronavirüs vakalarını zamanında bildirmediğini kabul etti

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DSÖ, Çin'in ilk koronavirüs vakalarını zamanında bildirmediğini kabul etti
DSÖ, Çin'in ilk koronavirüs vakalarını zamanında bildirmediğini kabul etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), resmi internet sitesinde yayınladığı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili takvime yaptığı küçük bir değişiklikle Çin'in Koronavirüs salgınını ilk zamanlarda bildirmediğini kabul etmiş oldu.

Örgüt daha önceden Çin'in salgını ilk andan itibaren kendileriyle dolayısıyla uluslararası kamuoyuyla paylaştığını savunuyordu. Fakat bu tutumdaki değişiklik kurumun resmi sitesindeki takvime yansıdı.

Euronews'in aktardığına göre, Çin aslında salgının çıkışını kuruma hiç haber vermemiş ve uluslararası sağlık yetkilileri salgın hakkında ilk bilgileri Amerika merkezli bir siteye gönderilen bilgilerden öğrenmiş.

NE DEĞİŞTİ?

Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi internet sitesinde salgının başlangıcı ve yayılmasını gösteren takvimde ilk tarih olarak görülen 31 Aralık 2019'da daha önce "Vuhan Yerel Sağlık Komisyonu bir grup zatüre cakasını rapor etti. Daha sonra bunun yeni bir tip Koronavirüs olduğu anlaşıldı" ifadeleri yer alıyordu.

Sitede yer alan şimdiki ifadede ise "DSÖ'nün Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki ülke ofisi Vuhan Yerel Sağlık Komisyonu'nun web sitesinde yer alan virütik zatüre vakalarıyla ilgili basın açıklamasını tespit etti," dendi.

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