DSÖ: Her 3 çocuktan biri obez

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dün yayımlanan Avrupa'daki obezite seviyelerine ilişkin raporda, ilkokul çağındaki her üç çocuktan birinin obez veya aşırı kilolu olduğu ve bu oranın daha da artmasının beklendiği belirtildi.

DSÖ Avrupa Bölgesel Obezite Raporu 2022, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 16 Avrupalı lider ve devlet başkanının eşleri tarafından başlatıldı.

Obezitenin, birçok bulaşıcı olmayan hastalık için kilit risk faktörlerinden biri olduğu belirtilen rapora göre, aşırı kilo ve obezite DSÖ Avrupa Bölgesinde yetişkinlerin neredeyse yüzde 60’ını ve erkeklerin yüzde 29’u, kızların da yüzde 27’si olmak üzere neredeyse her üç çocuktan birini etkilemekte.

MALİYET 800 MİLYAR DOLAR

Dünya Obezite Federasyonu tarafından yayınlanan Dünya Obezite Atlası 2023’ün, mevcut eğilimleri temel alarak ve yalnızca 53 ülkeyi kapsayan DSÖ Avrupa Bölgesi’ndeki obeziteyi inceleyerek, 2020 ile 2035 yılları arasında obezite ile yaşayan erkek çocuk sayısında yüzde 61’lik, kız çocuklarının sayısında yüzde 75’lik bir artış olacağını öngörmekte olduğu belirtildi.

Bölgede 2035 yılında 5-19 yaş arası toplam 17 milyon erkek ve 11 milyon kız çocuğunun obezite ile yaşayacağı ve tüm yaş gruplarında aşırı kilo ve obezite ile ilgili sorunların 2035 yılına kadar DSÖ Avrupa bölgesine yıllık 800 milyar dolara mal olacağının tahmin edildiği ifade edildi.

Raporda, Covid-19 salgınının ardından daha iyi bir geri dönüş için obezitenin önlenmesi ve kontrolünün tedbirlere dahil edilmesinin öneminin vurgulandığına yer verildi.

ÜÇ ÖZEL EYLEM PLANI

DSÖ Avrupa bölgesinin, bu durumu önlemeye yardımcı olmak üzere önlemek tedavi etmekten daha iyidir yaklaşımı, yiyecek ve içecek endüstrisinin düzenlenmesi ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi olmak üzere 3 özel eylem planı belirlediği ifade edildi.

Buna göre, çocukluk çağı obezitesini azaltmaya yönelik çabaların hamilelik ve erken çocukluk döneminden itibaren başlaması ve önleme çalışmalarının çocuğun hayatının her aşamasında iyi beslenmeye odaklanması gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca evlerde, okullarda ve daha geniş anlamda toplumda da önleme çabalarına ihtiyaç olduğu vurgulandı.

ZAGREB DEKLARASYONU KABUL EDİLDİ

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge konuyla ilgili olarak, “Çocuklarımız giderek artan bir şekilde iyi beslenmelerini ve aktif olmalarını zorlaştıran ortamlarda büyümektedir. Bu durum obezite salgınının temel nedenlerinden biridir. Toplumlar ve ülkeler olarak çocukluk çağında artan obezite oranlarını tersine çevirmekte şu ana kadar başarısız olduk ve işte bu nedenle DSÖ Avrupa, Hırvatistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Profesör (Sanja) Milanovi’in daveti üzerine, ele alınması daha da zor hale gelmeden önce bu gerçekten sinsi halk sağlığı krizine yönelik siyasi desteği harekete geçirmek için Hırvatistan’da bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Zagreb’de 9-10 Mayıs arasında düzenlenen ve çocuklarda obezitenin önlenmesine odaklanan Avrupa Liderlerini Eşleri Zirvesi’nde yeni bir DSÖ Avrupa Çocukluk Çağı Obezitesini Önleme Merkezi kurulması çağrısında bulunan Zagreb Deklarasyonu kabul edildi.