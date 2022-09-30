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DSÖ maymun çiçeği raporunu yayımladı! Çarpıcı veriler…

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Avrupa genelinde maymun çiçeği virüsü bulaşan kişi sayısının 24 bini geçtiği duyuruldu. DSÖ'nün güncel raporunda dikkat çeken veriler yer aldı.
DSÖ maymun çiçeği raporunu yayımladı! Çarpıcı veriler…

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesinin sitesinde yayımlanan maymun çiçeği güncelleme raporunda kıta genelinde salgına dair son veriler paylaşıldı.

44 ÜLKEDE VAR

Raporda, 27 Eylül itibarıyla Avrupa genelinde vaka sayısının 24 bin 622’ye yükseldiği belirtilirken virüsün DSÖ Avrupa Bölgesi’ndeki 44 ülkede var olduğu aktarıldı.

VAKALAR EN ÇOK HANGİ YAŞ GRUBUNDA?

Çoğunluğunu 31 ila 40 yaş arası erkeklerin oluşturduğu vakaların yüzde 96’sının hemcinsiyle ilişkiye giren erkekler olduğu bildirildi.

BELİRTİLERİ NELER?

Vakaların yüzde 96’sında virüs belirtileri olarak kırmızılık ve kaşıntı görülürken yüzde 68’inde ise yüksek ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi belirtilerin bulunduğu kaydedildi.

EN ÇOK HANGİ ÜLKEDE VAR?

En çok vakanın 7 bin 149 kişiyle İspanya’da bulunduğu ve Fransa, İngiltere ile Almanya’da vaka sayısının 3 binin üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

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