DSÖ’den flaş açıklama: Hâlâ devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros, corona virüsü pandemisinin uluslararası bir halk sağlığı sorunu olarak devam ettiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros, corona virüsü pandemisinin uluslararası bir halk sağlığı sorunu olarak devam ettiğini açıkladı. DSÖ'de görevli ABD'li doktor Maria Van Kerkhove ise birçok ülkenin Covid-19 kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemediğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros, corona virüsü pandemisinin uluslararası bir halk sağlığı sorunu olarak devam ettiğini açıkladı.

Corona virüsü salgını kapsamında yapılan haftalık basın toplantısını gerçekleştiren DSÖ Başkanı Tedros ve komite üyeleri önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump’ın özellikle Çin ile işbiriliği yapıldığı konusunda suçladığı DSÖ, bu yöndeki suçlamalara da yanıt verdi.

DSÖ komite üyeleri, Başkan Tedros’a destek açıklamasında bulunurken, pandemi nedeniyle durma noktasına gelen hava yolu taşımacılığı ile ilgili atılacak yeni adımları açıkladı.

Havacılıktaki kısıtlamalar nedeniyle kargo uçuşlarının taşıdığı gıda ve temizlik malzemelerinin ulaşımında sıkıntılar yaşandığını belirtin DSÖ yetkilileri, ülkeler ve ortaklarıyla birlikte bu sorun üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

TEST VE TAKİP UYARISI

Tedros ise zayıf sağlık sistemine sahip ülkeler üzerindeki tehlikenin geçmediğine dikkat çekti.

Salgının sağlık sistemi zayıf ülkelerde yeniden artışa geçme tehlikesinden endişe ettiklerini belirten Tedros, bu ülkelere destek verilmesi çağrısında bulundu.

İzolasyon, test ve tedavinin her hasta için uygulanması gerektiğini hatırlatan Tedros, her temasın izlenmesi konusundaki uyarıları yineledi.

DSÖ’de görevli Amerikalı bulaşıcı hastalık epidemiyoloğu Maria Van Kerkhove, birçok ülkenin Covid-19 nedeniyle yaşanılan ölümleri doğru şekilde tespit edemediğini belirtti.

Bir başka DSÖ görevlisi Dr. Ryan ise tedbirleri kaldırmaya başlayan ülkelere, vakaların yükselişe geçmesi durumunda yeniden sert tedbirler almaları uyarısında bulundu.