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DSÖ'den Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı ile ilgili ilk açıklama

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DSÖ'den Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı ile ilgili ilk açıklama
DSÖ'den Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı ile ilgili ilk açıklama

Dünya Sağlık Örgütü'nden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in duyurduğu koronavirüs aşısı ile ilgili ilk açıklama geldi. DSÖ Sözcüsü, "Covid-19 aşısına olası ön onay süreci konusunda Rus otoriteler ile yakın temas halindeyiz, süreç titiz bir gözden geçirmeyi gerektiriyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce deneyleri tamamlandığı açıklanan koronavirüs aşısının tescil edildiğini resmen duyurdu.

Rus liderin verdiği bilgiye göre, Covid-19'a karşı Moskova'da geliştirilen aşı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. Putin, kısa süre içinde aşının üretimine başlamayı umut ettiğini söyledi.

Aşının gerekli tüm testlerden geçtiğini belirten Putin, kızlarından birinin de aşı olduğunu kaydetti.

DSÖ'den ilk açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü, "Covid-19 aşısına olası ön onay süreci konusunda Rus otoriteler ile yakın temas halindeyiz, süreç titiz bir gözden geçirmeyi gerektiriyor" dedi.

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