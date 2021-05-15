Düğüm çözülüyor

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu bugün saat 20.30’da oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Üç takımın şampiyonluk ihtimalinin bulunduğu son hafta nefesleri kesecek. Küme düşen son takım da bugün belli olacak.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu bugün saat 20.30’da oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Üç takımın şampiyonluk ihtimalinin bulunduğu son hafta nefesleri kesecek. Küme düşen son takım da bugün belli olacak.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, lig defterini İzmir’de Göztepe karşısında kapatacak. Maçtan puan alması ve Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor’a puan kaybetmesi halinde şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Beşiktaş’ın Göztepe’yi tek farkla yenmesi ve Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor’u 4’den az farkla mağlup etmesi durumunda da şampiyonluk sevincini, genel averajda rakibine üstün olan siyah-beyazlılar yaşayacak.

GALATASARAY

Ligde averajla ikinci sırada yer alan Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u yenmesi ve Beşiktaş’ın puan kaybetmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak. Galatasaray’ın berabere kalması ve Beşiktaş’ın maçını yitirmesi halinde yine sarı-kırmızılılar kupayı müzesine götürecek. Galatasaray’ın maçını en az 4 farkla kazanması ve Beşiktaş’ın 1 farkla rakibine üstünlük kurması halinde de sarı-kırmızılılar kupaya uzanacak.

FENERBAHÇE

Ligi Kayserispor karşısında tamamlayacak olan Fenerbahçe için tek şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Olası puan eşitliklerinde averajla rakiplerinin gerisinde kalacak sarı-lacivertli takım maçını kazanıp, Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenilmesi halinde kupayı kaldıracak. Fenerbahçe’de 4 futbolcu forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlide İrfan Can, Sinan Gümüş ve Perotti’nin yanı sıra sarı kart cezalısı Gökhan Gönül, takımını yalnız bırakacak.

DÜŞME HATTI

Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü’nün veda ettiği ligde küme düşen son takım da bugün belli olacak. Kayserispor ya da Gençlerbirliği’nden biri küme düşecek. Son maçında Fenerbahçe’yi konuk edecek Kayserispor, rakibi karşısında puan alması halinde Fenerbahçe’ye mağlup olması Gençlerbirliği’nin deplasmanda Trabzonspor’a üstünlük kurması halinde ise Kablo Kayserispor, TFF 1. Lig’e düşecek.