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Dünkü yağış miktarları…

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Meteoroloji Dairesi, dün ve gece KKTC’de bölgelere düşen yağış miktarlarını açıkladı.
Dünkü yağış miktarları…

Meteoroloji Dairesi, dün ve gece KKTC’de bölgelere düşen yağış miktarlarını açıkladı.

Daire açıklamasına göre, dün sabah 08.00 ve bu sabah 08.00 saatleri arası metrekareye, Tatlısu’da 10, Karaoğlanoğlu’nda 9, Koruçam’da 8, Beylerbeyi’nde 7, Alsancak ve Girne’de 5, Alayköy’de 4, Boğaz, Selvilitepe, Çayırova ve Taşkent’te 3, Kaleburnu, Esentepe ve Kantara’da 2, Akdeniz, Lefke, Doğancı, Alevkaya, Zafer Burnu, İskele, Gazimağusa, Kozanköy, Yenierenköy, Bostancı ve Çamlıbel’de 1 kilogram yağış düştü.

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