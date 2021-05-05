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Dünya genelinde 1,16 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 154 milyon 727 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 233 bini, iyileşenlerin sayısı 132 milyon 155 bini aştı.
Dünya genelinde 1,16 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 154 milyon 727 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 233 bini, iyileşenlerin sayısı 132 milyon 155 bini aştı.

 

Vaka sayısı ABD’de 33 milyon 236 bine, Hindistan’da 20 milyon 616 bine, Brezilya’da 14 milyon 791 bine ve Fransa’da 5 milyon 680 bine ulaştı.

 

Kovid-19 vaka sayısının 20 milyonu geçtiği Hindistan’da günlük vaka sayısında 4 gündür düşüş görülse de ülkedeki aşı ve oksijen sıkıntısı devam ediyor.

 

ABD’li ilaç firması Pfizer, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdikleri Kovid-19 aşısından bu yıl elde edecekleri satış gelirine ilişkin tahmini 15 milyar dolardan 26 milyar dolara çıkardı.

 

İtalya’nın Procida Adası’nda ikamet eden herkese Kovid-19 aşısı yapıldı.

 

Almanya’da Bakanlar Kurulunda, ikinci doz aşıyı olanlar için Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde karar alındı.

 

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Çin’in Sinovac firması tarafından Kovid-19’a karşı geliştirilen ve Türkiye’de kullanılan aşının ön değerlendirme sürecini başlattı.

 

Batı Balkan ülkesi Karadağ’da Kovid-19’a karşı kitlesel aşılama sürecine geçildi.

 

Eski Bangladeş Başbakanı ve Milliyetçi Partisi Başkanı Halide Ziya’nın Kovid-19’a yakalandığı ve yoğun bakıma alındığı bildirildi.

 

Güney Kore’nin en büyük süt ürünleri şirketlerinden Namyang’ın Başkanı Hong Won-sik, şirketinin Kovid-19’u önleyebileceğini iddia ederek yoğurtlu içecekleri hakkında yanlış anlaşılmaya neden olduğu için istifa etti.

 

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu.

 

Tanzanya, Devlet Başkanı John Magufuli’nin hayatını kaybetmesi sonrası Kovid-19 ile mücadele politikasını değiştirerek önlemleri artırdı. Sağlık Bakanlığı, 4 Mayıs 2021’den itibaren Kovid-19’un yeni biçimlerinin görüldüğü ülkelerden giriş yapan tüm yolcuların 14 gün boyunca karantinada kalacağını duyurdu.

 

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan, Almanya tarafından Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında söz verilen 15 milyon doz Kovid-19 aşısının Pakistan’a gönderilmesiyle ilgili herhangi bir gelişmenin olmadığını söyledi.

 

UEFA İcra Komitesi, Kovid-19 salgınının turnuvayı olumsuz etkilememesi için Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılacak ülkelerin kadrosunda bulunduracağı oyuncu sayısını 23’ten 26’ya çıkardı.

 

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı bugüne dek 1 milyar 160 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

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