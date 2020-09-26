  • BIST 1.124
  • Altın 458,727
  • Dolar 7,6460
  • Euro 8,8844
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1046 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 792 bini aştı

» »
Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 32 milyon 792 bini geçti.
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 792 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 993 bin 971 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 32 milyon 792 bin 505’e çıkarken, virüs saptanan 24 milyon 190 bin 598 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavisi devam eden 7 milyon 607 bin 936 vaka bulunuyor. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD’de 7 milyon 244 bin 184 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 208 bin 440 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle: 

“Hindistan (5 milyon 908 bin 748), Brezilya (4 milyon 692 bin 579), Rusya (1 milyon 143 bin 571), Kolombiya (798 bin 317), Peru (794 bin 584), İspanya (735 bin 198), Meksika (720 bin 858), Arjantin (691 bin 235), Güney Afrika (668 bin 529), Fransa (513 bin 34), Şili (453 bin 868), İran (439 bin 882), İngiltere (423 bin 236), Bangladeş (356 bin 767), Irak (341 bin 699), Suudi Arabistan (332 bin 329), Türkiye (311 bin 455), Pakistan (309 bin 581), İtalya (306 bin 235) ve Filipinler (301 bin 256).

ABD’nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

“Brezilya (140 bin 709), Hindistan (93 bin 440), Meksika (75 bin 844), İngiltere (41 bin 936), İtalya (35 bin 801), Peru (32 bin 37), Fransa (31 bin 661), İspanya (31 bin 232), İran (25 bin 222), Kolombiya (25 bin 103), Rusya (20 bin 225), Güney Afrika (16 bin 312), Arjantin (15 bin 208), Şili (12 bin 527), Ekvador (11 bin 236) ve Endonezya (10 bin 308).” 

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Corona virüsünde D vitamini mucizesi: Yarı yarıya düşürüyor26 Eylül 2020 Cumartesi 13:50
  • "Aşı virüse karşı güçlü bağışıklık oluşturuyor"26 Eylül 2020 Cumartesi 10:59
  • Üniversiteli gençler 'şapkadan' epilepsi tanısı ve takibi yapan cihaz geliştirdi26 Eylül 2020 Cumartesi 10:36
  • Korona vakalarının en yoğun olduğu yaş grubu açıklandı!26 Eylül 2020 Cumartesi 10:11
  • Hafife almayın! Eğer sürekli kaşıntınız oluyorsa...26 Eylül 2020 Cumartesi 10:08
  • Pandemide kalp sağlığı için 6 öneri26 Eylül 2020 Cumartesi 09:12
  • Koronavirüs: ABD'de yapılan araştırmaya göre 'Virüs artık daha bulaşıcı ama daha ölümcül değil'26 Eylül 2020 Cumartesi 09:01
  • Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı26 Eylül 2020 Cumartesi 08:59
  • Maske kullanımı koronavirüsten ne kadar koruyor? Bilimsel çalışmalar ortaya koydu.26 Eylül 2020 Cumartesi 08:52
  • Koronavirüste Yeni Test Yöntemi26 Eylül 2020 Cumartesi 08:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti