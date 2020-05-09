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Dünya genelinde Kovid-19'da can kaybı 270 bini aştı

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Dünya genelinde Kovid-19'da can kaybı 270 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'da can kaybı 270 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 390 bine ulaştı.

Vaka sayısı 4 milyonun üzerine çıkarken ölü sayısı da 275 bini geçti.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 786 bin 616 kişinin hayatını kaybettiği ABD’de görüldü.

Bu ülkeyi 31 bin 241 ile İngiltere, 30 bin 201 can kaybıyla İtalya, 26 bin 300 ile İspanya takip ediyor.

Öte yandan, Fransa’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 26 bin 230’a yükseldi.

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