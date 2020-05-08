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Dünya genelinde salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bini aştı

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Dünya genelinde salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bini aştı
Dünya genelinde salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bin 711 oldu.

Vaka sayısı 3 milyon 916 bin 338’e ulaşırken, tedavi olanların sayısı ise 1 milyon 343 bin 54 oldu.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 76 bin 928 kişinin hayatını kaybettiği ABD’de görüldü.

Bu ülkeyi 30 bin 615 ile İngiltere, 29 bin 958 can kaybıyla İtalya, 26 bin 70 ile İspanya, 25 bin 987 ile Fransa, 9 bin 54 ile Brezilya, 8 bin 415 ile Belçika, 7 bin 392 ile Almanya, 6 bin 486 ile İran, 5 bin 288 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

Ancak bazı ülkeler salgın sebebiyle uyguladıkları kısıtlamaları kaldırarak normal hayata geçiş yapmayı planlıyor.

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