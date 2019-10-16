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Dünya Gıda Günü… Slow Food: "İklim değişiyor, o halde gıda ve tarım da değişmeli"

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Slow Food, gezegenimizi ve geleceğimizi korumak, iklim değişikliğine dur diyebilmek için, yerel gıdaya ve mevsiminde üretime öncelik verilmesi gerektiğini belirterek, "iklim değişiyor, o halde gıda ve tarım da değişmeli" dedi.
Dünya Gıda Günü… Slow Food: "İklim değişiyor, o halde gıda ve tarım da değişmeli"

Slow Food Salamis Lideri Umut Kurşun, “Dünya Gıda Günü” nedeniyle yayınladığı mesajda, sağlıklı huzurlu bir yaşamın, sağlıklı bir çevrede, havası, suyu, toprağı ve besinleri temiz bir çevrede yaşamakla gerçekleştiğini vurgulayarak, bu kuralın bütün yaşam döngüsü  için geçerli olduğunu söyledi.


Slow Food’un, gıda üretiminde çevreye,  doğaya zarar  vermeden  dünyadaki her bireyin, İyi, temiz  ve adil gıda, ucuz ve güvenilir gıdaya ulaşmasını amaçladığı kaydedildi.

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