Dünya Gıda Günü… Slow Food: "İklim değişiyor, o halde gıda ve tarım da değişmeli"

Slow Food Salamis Lideri Umut Kurşun, “Dünya Gıda Günü” nedeniyle yayınladığı mesajda, sağlıklı huzurlu bir yaşamın, sağlıklı bir çevrede, havası, suyu, toprağı ve besinleri temiz bir çevrede yaşamakla gerçekleştiğini vurgulayarak, bu kuralın bütün yaşam döngüsü için geçerli olduğunu söyledi.
Slow Food’un, gıda üretiminde çevreye, doğaya zarar vermeden dünyadaki her bireyin, İyi, temiz ve adil gıda, ucuz ve güvenilir gıdaya ulaşmasını amaçladığı kaydedildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.