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Dünya Sağlık Örgütü: Sokağa Çıkma Yasakları Yeterli Değil

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Dünya Sağlık Örgütü: Sokağa Çıkma Yasakları Yeterli Değil
Dünya Sağlık Örgütü: Sokağa Çıkma Yasakları Yeterli Değil

Almanya bugün ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulamayı gündemine alırken Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey bir yetkilisi sokağa çıkma yasaklarının tek başına yeterli olamayacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Acil Durum Programları İcra Direktörü Dr. Michael Ryan koronavirüs salgınıyla mücadelenin sadece sokağa çıkma yasaklarıyla alt edilemeyeceğini söyledi.

BBC'de Andrew Marr Show'a katılan Ryan virüsün yeniden güçlenmesinin önüne geçmek kamu sağlığı tedbirlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Ryan "Odaklanmamız gereken hasta olanları, virüsü taşıyanları bulmak ve onları tecrit etmek, temas kurdukları insanları bulmak ve onları tecrit etmek" diye konuştu.

"Şu anda tehlike sokağa çıkma yasaklarında" diyen Ryan "Şu anda güçlü kamu sağlığı önlemlerini hayata geçirmezsek, bu hareket kısıtlama ve sokağa çıkma yasakları kaldırıldığında hastalığın yeniden zıplaması tehlikesi var" dedi.

ALMANYA'DA KARAR BUGÜN VERİLECEK

Avrupa ülkelerinden Almanya'da da sokağa çıkma yasakları tartışılıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Almanya saati ile 14.00'te eyalet başbakanlarıyla bir telekonferans yapacak. Toplantıda sokağa çıkış kısıtlamaları konusunda ülke çapında ortak bir düzenleme yapılıp yapılmaması ele alınacak. Ülke çapında ortak bir sokağa çıkış kısıtlaması getirilmesi de gündem maddeleri arasında. Almanya'da Bavyera eyaleti vatandaşların sokağa çıkışına kısıtlamalar getirmişti.

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