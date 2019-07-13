  • BIST 97.098
  • Altın 260,298
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Dünya Sağlık Örgütü uyardı! Bu küçük hata ölüme götürüyor

» »
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; besinler aracılığıyla taşınan bakteri, virüs, parazit, toksin ve kimyasal maddelerden kaynaklanan besin zehirlenmeleri dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon kişiyi etkiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü uyardı! Bu küçük hata ölüme götürüyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre de; ülkemizde her yıl yaklaşık 5 milyon kişi besin zehirlenmesi problemiyle karşılaşıyor. Besin zehirlenmelerin çoğunda taşıyıcı besin; etler, yumurta ve süt veya deniz ürünleri oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz besin zehirlenmesine karşı almanız gereken önlemleri anlattı, önemli önerilerde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; besinler aracılığıyla taşınan bakteri, virüs, parazit, toksin ve kimyasal maddelerden kaynaklanan besin zehirlenmeleri dünyada her yıl yaklaşık 600 milyon kişiyi etkiliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre de; ülkemizde her yıl yaklaşık 5 milyon kişi besin zehirlenmesi problemiyle karşılaşıyor. Besin zehirlenmelerin çoğunda taşıyıcı besin; etler, yumurta ve süt veya deniz ürünleri oluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnsülin direncine dikkat11 Temmuz 2019 Perşembe 22:00
  • Aşırı terleme yaşam kalitesini düşürüyor11 Temmuz 2019 Perşembe 21:00
  • Şekerli içecekler kanseri tetikliyor mu?11 Temmuz 2019 Perşembe 20:30
  • Huzursuz bacak sendromu tedavi edilebilir11 Temmuz 2019 Perşembe 20:00
  • Alzheimeri tarihe gömecek molekül keşfedildi!11 Temmuz 2019 Perşembe 19:00
  • Antibiyotiğe dirençli bakteri uyarısı10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:00
  • Bu yiyecekler diş sağlığınızı korumaya yardımcı oluyor10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:00
  • Kıbrıslı Türk profesörden tıp dünyasına yeni buluş10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:57
  • Hemoroid sorunu yaşayanlar bunlara dikkat09 Temmuz 2019 Salı 20:00
  • “Vegan beslenme biçimi sağlıklı değil”09 Temmuz 2019 Salı 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti