Dünyaca Ünlü Alman Tenisçi Maçın Sonunda Raketiyle Hakeme Saldırdı

Alman tenisçi Alexander Zverev, Meksika'da düzenlenen ATP turnuvası çiftler maçında adeta sinir krizi geçirdi. Ünlü tenisçi topun düştüğü yerle ilgili sorun yaşadığı hakeme "Sen bir aptalsın" dedi. Maçın bitiminde ise raketiyle hakem kulesine defalarca vuran Zverev turnuvadan ihraç edildi.
Alexander Zverev, Meksika Acapulco'da düzenlenen ATP turnuvası çiftler maçında büyük bir skandala imza attı. Kaybettikleri maçın hamen ardından Alman tenisçi, hakem kulesine saldırdı.
TURNUVADAN İHRAÇ EDİLDİ
Hakeme oldukça sinirlenen Alexander Zverev maçın bitimiyle küfürler savurdu. Hakem kulesine yönelen Alman tenisçi, hakemin ayaklarının olduğu bölgelere raketiyle vurmaya başladı. Yaşananların ardından Zverev turnuvadan ihraç edildi.
2019'DA ŞAMPİYON OLMUŞTU
Meksika Açık'ta tek erkeklerde geçen yıl, çift erkeklerde ise 2019'da şampiyonluk yaşayan Zverev, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise altın madalya kazanmıştı.
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