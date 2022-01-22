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Dünyaca Ünlü Rio Karnavalı Artan Kovid-19 Vakaları Nedeniyle Nisana Ertelendi

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Brezilya'da şubatın son haftası yapılması planlanan dünyaca ünlü Rio Karnavalı, ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle nisan sonuna ertelendi.
Dünyaca Ünlü Rio Karnavalı Artan Kovid-19 Vakaları Nedeniyle Nisana Ertelendi

Brezilya'da şubatın son haftası yapılması planlanan dünyaca ünlü Rio Karnavalı, ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle nisan sonuna ertelendi.

Rio Belediye Başkanı Eduardo Paes ile Sao Paulo'daki mevkidaşı Ricardo Nunes arasında yapılan görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Karnaval'ın şubatın son haftasında yapılması planlanan geçit törenlerinin, 21 Nisan'a ertelendiği belirtildi.

Kararın, ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle alındığı aktarıldı.

1929'dan bu yana her yıl Rio sokaklarını renklendiren Karnaval, her sene Katolik Hristiyanların Paskalya Orucu öncesinde gerçekleştiriliyordu.

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