Son dakika haberine göre; Alman bilim insanları, Kovid-19 hastalığının bulaştığı kişilerden elde edilen antikorlardan en etkili olanları izole ederek pasif aşı çalışmalarına başladı.

Çin’den dünyaya yayıldığı iddia edilen yeni tip koronavirüs (SARS-CoV-2) salgınının ölümcül etkisi sürüyor. Dünya genelinde 32.2 milyon kişiye bulaşan, 982 binden fazla kişiyi hayattan koparan virüse karşı ne bir aşı ne de etkili bir ilaç tedavisi bulunabilmiş değil. Aşı çalışmaları sürerken Almanya’da Berlin’deki Charite Hastanesi ve Alman Nörodejeneratif Hastalıklar Merkezi, “yüksek derecede etkili” bir antikor bulduklarını açıkladı. Açıklamada, antikor temelinde pasif aşı çalışmaları yürütüldüğü ve geliştirilmesiyle birlikte hızlı bir koruma sağlayacağı bildirildi. Aşı, hem koronavirüslü hastalarda hem de koruyucu olarak sağlıklı kişilere uygulanabilecek. Araştırma kapsamında koronavirüs hastalığını geçirip iyileşmiş kişilerin kanından 600’e yakın farklı antikor alınarak ayrıştırıldığı, yüksek etki gösteren antikorların suni olarak çoğaltıldığı kaydedildi. Bu antikorların virüse tutunarak hücrelere sızmasını ve çoğalmasını önlediği belirtildi. Fareler hastalanmadı Deutsche Welle haberine göre, kobay fareleri üzerinde yapılan deneylerde antikorların yüksek etki gösterdiği kaydedildi. Araştırma projesinin koordinatörü Jakob Kreye, “Antikorlar koronavirüs bulaşının ardından verildiğinde farelerde semptomların hafif seyrettiğini gözlemledik. Koruyucu olarak kullandığımızda fareler hiç hastalığa yakalanmadı” dedi. Charite Hastanesi de klinik deneyler için belirlenen antikorlardan üçünün büyük umut verdiğini belirtti. Aşı çalışmalarının Miltenyi Biotec şirketiyle yürütüldüğü, aşının hastaların tedavisinin yanı sıra hastalarla teması bulunmuş sağlıklı kişiler üzerinde de kullanılabileceği kaydedildi. Açıklamada pasif aşıda aktif aşıdan farklı olarak hazır antikorların enjekte edildiği, bu antikorların bir süre sonra etkisini yitirdiği belirtildi. Aktif aşıya göre pasif aşının etki süresinin daha kısıtlı olduğunu belirten bilim insanları, diğer yandan pasif aşının derhal etki gösterdiğine, aktif aşıda etki görmek için beklenmesi gerektiğine işaret etti. DÜNYADA İLK... İngiltere, koronavirüse karşı denenen aşılar için gönüllülere gerçek virüs enfekte edecek ilk ülke olabilir. Financial Times gazetesi, bu çalışmaların ilk olarak başkent Londra’da yapılabileceğini yazdı. İngiltere hükümeti, “kontrollü insan enfeksiyonu” yoluyla aşı geliştirme konusunun tartışıldığını açıkladı. BBC’ye göre bu konuda henüz herhangi bir anlaşma imzalanmadı. Bir hükümet sözcüsü, “İnsan enfeksiyonu çalışmalarıyla Kovid-19 aşısının potansiyel gelişimi üzerinde nasıl bir iş birliği yapabileceğimizi anlamak için ortaklarla birlikte çalışıyoruz” dedi. GENÇLER İSTEKLİ Sözcü, tartışmaların pandemiyi daha erken bitirebilmek, virüsü tedavi etmek, sınırlama ve önleme yollarını araştırma çalışmalarının bir parçası olduğunu dile getirdi. Koronavirüse karşı geliştirilecek bir aşının denemeleri için şaşırtıcı bir şekilde gönüllü olmaya hazır pek çok genç, sağlıklı insan var. Gönüllülerin sağlık durumunun Londra’daki hVivo isimli bir klinik araştırma merkezinde 24 saat boyunca izleneceğini yazan İngiliz basını, ocak ayında bu çalışmalara başlanabileceğini aktardı. 1Day Sooner isimli oluşumun liderlerinden 18 yaşındaki Alastair Fraser-Urquhart, gelecek yıl London College’de kanser biyolojisi okumadan önce bu sürece dahil olmak istediğini söyledi. Financial Times’ın haberinde yaklaşık 2000 gönüllünün bu sürece dahil olmak istediği belirtilirken 1Day Sooner isimli oluşumun buna ön ayak olduğu vurgulandı. Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısında ABD’den sonra ikinci sırada gelen Hindistan’da Demiryolu Bakanı Suresh Angadi virüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Angadi’nin ailesine baş sağlığı dileyen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 7 eyaletin başbakanlarıyla görüştü ve Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 1-2 günlük sokağa çıkma yasaklarının ne kadar etkili olacağını değerlendirmelerini istedi. Hindistan Başbakanı Modi, “Ülkenin sadece virüsle mücadeleye değil aynı zamanda ekonomik cephede cesurca ilerlemeye ihtiyacı var” dedi. Hindistan’da şu ana kadar tespit edilen vaka sayısı 5.4 milyonu aşmış durumda. Ülkedeki can kaybı da 91 bin 204’ü geçti.