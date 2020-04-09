Dünyada genelinde 1.5 milyondan fazla vaka

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları dünya genelinde 1.5 milyondan fazla insanı etkiledi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 88 bini aştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke olan ABD'de 432 binden fazla insan Koronavirüs'e yakalandı. ABD'de Çarşamba günü kaydedilen ölüm vakaları bin 992 oldu, toplam ölüm sayısı 14 bini geçti. Dün

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın Koronavirüs nedeniyle olduğu yoğun bakımda üçüncü gününe girerken dün ülkede 938 Covid-19 kaynaklı ölüm kaydedildi. Londra Belediye Başkanı, karantina kısıtlamalarının devam ettirileceğini söyledi.

Koronavirüs'ün sıfır noktası Çin'in Vuhan kentinde Vuhan'da dün kente giriş çıkışlar açıldı. Şubat ayından beri karantina kısıtlamaları altındaki kentte kutlama görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan Çin'de ikinci dalga salgının yaşanmaması için önlemler hafiflerken dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs vakaları 38 bin 226'ya yükseldi, son verilere göre 812 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bugün (9 Nisan 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

İspanya: Pik noktasını gördük

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkedeki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının pik noktasına ulaştığını açıkladı. Sanchez, parlamentoya olağanüstü hâlin 26 Nisan'a kadar uzatılması talebini kabul etme çağrısı yaparken salgının artışında bundan sonra düşüş beklediklerini söyledi.

İspanya, kaydedilen verilere göre ABD'den sonra en fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü ülke durumunda. 150 bine yakın vaka kaydedilirken ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bini geçti.

İtalya'da karantina koşulları Nisan sonunda hafifleyebilir

BBC'ye konuşan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yaklaşık 140 bin Koronavirüs vakasının kaydedildiği İtalya'da Covid-19 kaynaklı ölümlerin artış hızının yavaşlamasını değerlendirdi. Conte, Nisan ayının sonuna doğru karantina önlemlerinin hafifleyebileceğini söyledi ve ekledi: "Öncelikle hangi sektörlerin çalışmaya başlayabileceğini kararlaştırmalıyız. Bilim insanları da doğrularsa ay sonunda bazı önlemleri kaldırabiliriz"

Singapur'da salgının ikinci dalgası endişesi

Singapur Sağlık Bakanlığı, çarşamba günü 142 yeni tip Koronavirüs vakası görüldüğünü açıkladı. 100'ü geçen vaka artışı uzun bir süredir artış hızını yavaşlatan Singapur yetkilileri için "ikinci dalga" endişesini yarattı. Bin 623 vakanın kaydedildiği Singapur'da dün eklenen vakaların çoğunun Singapur'da yaşayanlarda yalnızca ikisinin şehir dışından olduğu belirtildi.

Tokyo'da en az bir günde en fazla vaka artışı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 saat içinde 144 yeni Koronavirüs vakası kaydedildi. Bu rakam, Tokyo için bir gün içinde en fazla artış oldu. Son verilere göre Tokyo'da bin 338 Covid-19 vakası bulunuyor. Tokyo da Japonya'da OHAL altına alınan bölgelerden biri oldu.