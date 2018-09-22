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Dünyada her 20 ölümden 1'i alkol kaynaklı

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Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre alkol kullanımı dünyada her yıl 3 milyon insanın ölümüne neden oluyor.
Dünyada her 20 ölümden 1'i alkol kaynaklı

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayınladığı rapora göre alkol kullanımı, AIDS ve trafik kazalarından daha fazla ölüme sebep olarak dünyada her yıl 3 milyon insanın ölümüne neden oluyor.

 

Her 20 ölümden 1'inin alkol kullanımı sebebiyle gerçekleştiğine dikkat çeken rapora göre en riskli grubu erkekler oluşturuyor.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, alkol kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan kanser gibi hastalıklara dikkat çekerken, alkolün ruh sağlığı üzerinde olumsuz etki yaptığına, şiddet ve istismar olaylarına sebep olduğu görüşünü dile getirdi. Ghebreyesus ayrıca alkolün zararlı etkilerine karşı mücadele edilmesi için çağrı da bulundu.

Raporda ayrıca alkol kullanımının, insanları AIDS ve tüberküloz gibi hastalıklara daha açık getirdiğine değinildi.

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