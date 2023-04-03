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Dünyada ilk: Paris’te scooterlar yasaklanıyor

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Türkiye'de de büyük tartışmalara ve kazalara sebep olan scooterlara karşı dikkat çekici bir oylama Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı.
Dünyada ilk: Paris’te scooterlar yasaklanıyor

Paris, dün scooterların yasaklanması için referanduma gitti… Paris halkının yüzde 90’ı scooterların yasaklanmasına yönelik oy kullanırken bu durum dünya tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

2018 yılında daha çevreci ve hızlı bir toplu ulaşım yöntemi olarak Paris belediyesi tarafından da desteklenen scooterların sayılarının artmasıyla birlikte kaza ve ölümlerin arttığına dikkat çekildi. Resmi kayıtlara göre 2022’de 3 kişi elektrikli scooterların sebep olduğu kazada yaşamını yitirirken 459 kişi de yaralandı.

Paris’in 20 bölgesinde yayınlanan seçim sonuçlarına göre elektrikli ve paylaşımlı scooter kullanımının yasaklanması istenirken, referandum sonuçlarının resmi olarak bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Fakat Paris belediyesinden yetkililer oylamadan çıkacak sonucu uygulayacaklarını duyurmuştu.

Paris sokaklarında yaklaşık 15 bin elektrikli scooter olduğu tahmin ediliyor.

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