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Dünyanın en büyük seçimi:Sandık görevlileri aşırı yorgunluk nedeniyle yaşamını yitirdi

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Dünyanın en büyük tek günlük seçimini 17 Nisan’da gerçekleştiren Endonezya’da, 90’dan fazla sandık görevlisi ‘aşırı yorgunluk’ nedeniyle yaşamını yitirdi.
Dünyanın en büyük seçimi:Sandık görevlileri aşırı yorgunluk nedeniyle yaşamını yitirdi

Endonezya’da 192 milyondan fazla seçmenin sandık başına gittiği seçimler kadar oy sayım süreci de zorlu geçiyor. Ülke çapında 92 sandık görevlisi aşırı yorgunluk nedeniyle yaşamını yitirdi.

Maluku eyaletindeki Tanimbar Adaları’nda bulunan Adodo Molu köyünde sandık başkanı olan Selvianus Itranbey, seçim yorgunluğu nedeniyle yaşamını yitiren ilk kişi oldu. Itranbey’in oyların tekrar sayımı konusunda yapılan genel toplantı sırasında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ulusal Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, uzun çalışma sürelerinin 91 sandık görevlisinin ölümüne yol açtığı kaydedildi. Bu açıklamayla birlikte yaşamını yitiren görevlilerin sayısı 92’ye yükseldi.

Komisyon, 374 görevlinin de yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar yaşadığını belirtti.

TAZMİNAT ÖDENMESİ GÜNDEMDE

Seçimleri organize eden Genel Seçim Komisyonu (KPU), yaşamını yitiren sandık görevlilerinin ailelerine tazminat verilmesi için bu hafta Ekonomi Bakanlığından yetkililerle görüşme yapacaklarını açıkladı. KPU, ayrıca rahatsızlanan görevlilerin sigorta tarafından karşılanmayan masraflarının da gündeme getirileceğini belirtti.

KPU, yaşamanı yitiren görevlilerin aileleri için 2130 ile 2556 dolar arası bir tazminat önerecek. Bu tutar rahatsızlananlar için maksimum 2130 dolar, yaralananlar içinse 1136 dolar olacak.

SADECE YEMEK İÇİN DURUYORLAR, 48 SAAT ARALIKSIZ ÇALIŞIYORLAR

Oy sayım sürecini tamamlamak için ağır bir yük altına giren sandık görevlilerinin sadece yemek için ara verdikleri belirtiliyor. Müslüman sandık görevlilerine ibadet için de izin tanınıyor.

17 bin adadan oluşan Endonezya’da sayım sürecinde lojistik sıkıntılar da yaşanıyor. Pek çok görevli uçakla, teknelerle hatta bazen yaya olarak görev yerlerine gidiyor. Görevlilerin 48 saat aralıksız çalıştığı ifade ediliyor.

 

192 MİLYON OY KULLANDI

Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya’da 192 milyon 800 bin seçmen sadece bir günde sandık başına gitti.

Hem devlet başkanının hem de parlamento üyelerinin belirlenmesi nedeniyle normalden de karışık olan seçimlerde 20 bin 538 parlamento koltuğu için 250 binden fazla aday yarıştı, 809 bin 500 seçim merkezi kuruldu, 6 milyondan fazla kişi sandıklarda görev almak için gönüllü oldu.

Anket şirketlerinin açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı Devlet Başkanı Joko Widodo, ikinci kez devlet başkanlığı görevini üstlenecek.

 

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