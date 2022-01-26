Dünyanın En Değerli Markaları Belli Oldu

Brand Finance'in yayınladığı rapora göre; TikTok yüzde 215 artışla dünyanın en hızlı büyüyen markası olurken, Apple ise dünyanın en değerli markası unvanını aldı.

Her yıl en değerli markaları belirleyip yayınlayan Brand Finance bu yıl da dünyanın en değerli markaları raporunu hazırladı. Geçen yıl marka değerinde üç katına çıkan TikTok, bu yıl da dünyanın en hızlı büyüyen markası seçildi. Yüzde 215’lik bir büyümeyle, eğlence uygulamasının marka değeri 2021’de 18,7 milyar dolardan bu yıl 59,0 milyar dolara yükselirken, dünyanın en değerli 500 markası arasında da 18. sıraya yerleşti.

Raporda yer alan analize göre; 2021 boyunca dünya genelinde hâlâ geçerli olan Covid-19 kısıtlamaları dijital eğlence, sosyal medya ve akış hizmetlerinde de sürekli büyüme kaydetti ve TikTok’un yükselişi medya tüketiminin nasıl değiştiğinin kanıtı oldu. Kolayca sindirilebilir ve eğlenceli içerik sunması ile uygulamanın popülaritesi tüm dünyaya yayıldı, insanların karantina sırasında bağlantı kurması için bir yol sağladı.

ARTIK SADECE Z KUŞAĞI YOK

Aynı zamanda, UEFA Euro 2020 turnuvasının sponsorluğu gibi stratejik ortaklıklar, TikTok’un orijinal Z Kuşağı tabanının dışındaki demografiye de hitap etmesini sağladı. Uygulama, 2021’de bir milyar kullanıcı sınırını aştı ve Android’in Google Play mağazasında ve Apple’ın App Store’unda en çok indirilen uygulama oldu.

Apple ise Brand Finance Global 500 sıralamasında dünyanın en değerli markası unvanını korudu. Apple, 3 trilyon dolar değerinde bir piyasa değerine ulaşan ilk şirket olarak öne çıktı. iPhone hâlâ markanın satışlarının yaklaşık yarısını oluştururken bu yıl, Apple’ın yeni nesil iPad’ler ve AirTag’lerin tanıtımıyla diğer ürün gruplarına daha fazla ilgi göstermesi de dikkat çekti. Apple Pay’den Apple TV’ye kadar hizmet yelpazesi de giderek güçlendi ve markanın başarısı için artan bir önem kazandı.

WECHAT EN GÜÇLÜ MARKA OLDU

Ayrıca rapora göre; Çin’de mesaj gönderme, görüntülü arama yapma ve sipariş verme gibi özelliklere sahip WeChat de 100 üzerinden 93,3 Brand Strength Index (BSI) puanı ve buna karşılık gelen AAA+ derecesi ile üst üste ikinci yıl unvanını koruyarak dünyanın en güçlü markası olmaya devam ediyor. Üstelik 700 milyondan fazla insanın aşı ve test rezervasyonu yaptırmak için hizmetlerini kullanması ile ülkenin COVID-19 ile mücadelesinde ayrılmaz bir rol oynadı.

Rapor sonuçları ülke bazında değerlendirdiğinde de Amerika Birleşik Devletleri ve Çin’den markaların Brand Finance Global 500’e hakim olmaya devam ettiği görülüyor. Apple ve Coca-Cola, Amerika kıtasındaki en değerli ve en güçlü markalar olurken Mercedes-Benz ve Sber Avrupa’da başı çekiyor. Aramco, Orta Doğu ve Afrika’nın en yüksek marka değerine sahip markasıyken Asya-Pasifik’te de Samsung Grubu en değerli, WeChat en yüksek marka gücü notlarını alıyor.

Tablonun en altında yer alan markanın değeri 4,6 milyar doları bulurken, bu rakama ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da yer almadı.