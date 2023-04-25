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Dünyayı sarsan banka iflasında çarpıcı Twitter detayı

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ABD ve Avrupa'dan 5 finans profesörünün yaptığı araştırma, sosyal medya platformu Twitter'ın iflas eden Silikon Vadisi Bankası'ndan (SVB) kaçışı körüklediğini ortaya koydu.
Dünyayı sarsan banka iflasında çarpıcı Twitter detayı

Colorado Boulder Üniversitesi’nden Anthony Cookson, James Madison Üniversitesi’nden Corbin Fox, Pompeu Fabra Üniversitesi’nden Javier Gil-Bazo, Paris Dauphine Üniversitesi’nden Juan Felipe Imbet ve Arizona State Üniversitesi’nden Christoph Schiller, “Bir Bankadan Kaçış (Bank Run) Katalizörü olarak Sosyal Medya” başlıklı bir makale yayımladı.

Söz konusu akademik makalede, “Sosyal medya, SVB’den kaçışı körükledi ve etkileri, ABD bankacılık sektöründe geniş ölçüde hissedildi.” denildi.

“KAÇIŞI HIZLANDIRDI”

Kapsamlı Twitter verilerinin kullanıldığı makalede, sosyal medyanın bankadan kaçış risk faktörlerini güçlendirdiği aktarıldı.

Bankadan kaçış süreci boyunca bankanın hisse kayıplarıyla ilgili Twitter paylaşımlarının yoğunluğunun bulunduğu belirtilen makalede, bu durumun bankadan kaçış risk faktörüne sahip bankalar için daha güçlü olduğu kaydedildi.

BORSAYI DA ETKİLEDİ

Makalede, kaçış döneminde olumsuz duygu içeren paylaşımların anında borsa kayıplarına dönüştüğü aktarıldı.

SVB’NİN İFLASI

Kaliforniya merkezli SVB, 8 Mart’ta, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması sonrası 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurmuştu.

Piyasada bankanın likiditeye sıkıştığının duyulması üzerine SVB’nin hisse fiyatı, yüzde 60’ın üzerinde değer kaybetmişti. Yaşanan panikle SVB’den sadece bir gün içinde 42 milyar dolarlık mevduatın çekildiği bildirilmişti.

EN BÜYÜK BANKA İFLASLARINDAN BİRİ

SVB’nin hızlı çöküşü, bankacılık düzenleyicilerini harekete geçmeye zorlamış ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), 10 Mart’ta SVB’ye kayyum atandığını duyurmuştu.

Likidite krizini aşmaya çalışırken risk sermayelerinin neden olduğu panik, ABD’nin 16’ncı büyük bankasını 48 saat içinde ülke tarihinin en büyük iflaslarından birine sürüklemişti. Bankanın iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana en büyük banka iflaslarından biri olmuştu. 

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