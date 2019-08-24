Düz Dünya Derneği başkanı: Antarktika’nın kıta olduğunu kanıtlayana 100 bin lira ödül

Düz Dünya Derneği Başkanı Doğukan Özkan, Antarktika’nın bir kıta değil Dünya’nın etrafını çevreleyen buz dağları olduğunu ve bunun aksini kanıtlayan kişiye 100 bin lira vereceğini söyledi.

Özkan, ABD Uzay ve Havacılık Dairesi’nde (NASA) çalışan Türk astrofizikçi Dr. Umut Yıldız’ın tesislere davetine karşı NASA’nın paylaştığı görüntülerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

‘Düz dünya modeli’nce Antarktika’nın dünyanın etrafını çevreleyen buz dağları olduğunu söyleyen Özkan, bu nedenle bir uçağın Antarktika üzerinden geçemeyeceğini iddia etti. Aksini ispatlayan kişilere ise dernek tarafından 100 bin lira verileceğini duyurdu.

Geçen sene Adana’da kurulan ve dünyanın düz olduğunu savunan Düz Dünya Derneği bilim insanlarının tepkisini çekmişti. Özkan, daha önce de Dünya’nın küre şeklinde olduğunu kanıtlayanlara 50 bin lira vereceğini açıklamıştı.