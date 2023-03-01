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E-Study Box’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlara özel kampanya

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Yakın Doğu Üniversitesi’nin dijital eğitim platformu E-Study Box’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlara özel eğitim eğitim kampanyası
E-Study Box’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınlara özel kampanya

Yakın Doğu Üniversitesi’nin dijital eğitim platformu E-Study Box, kadın sağlığı ile ilgili pek çok konuyu bir araya getirdiği  özel eğitim paketini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel yüzde 50 indirimle kullanıma açtı.

Hazırladığı eğitim programları ile ömür boyu öğrenmeyi hedefleyen Yakın Doğu Üniversitesi’nin dijital eğitim platformu E-Study Box, kadın sağlığı ile ilgili pek çok konuyu bir araya getirdiği  özel eğitim paketini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel yüzde 50 indirimle kadınlara ulaştıracak. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı ve tüp bebek uzmanı Doç. Dr. İsmet Gün tarafından verilen eğitimlerde menopoz, ürojinekoloji, vajinal enfeksiyon, polikistik over sendromu ve çiftin istemesine rağmen doğal yollardan çocuk sahibi olamaması olarak tanımlanan infertilite konuları ele alınıyor.

Bilimsel derinlik ve konunun uzmanı olmayan kişilerin kolaylıkla anlayabileceği sadelikte hazırlanan eğitim programlarına, E-Study Box’ın web sayfasından kayıt yaptırarak erişmek mümkün.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı ve tüp bebek uzmanı Doç. Dr. İsmet Gün, kadın sağlığının korunmasının, sağlıklı bir toplumun en önemli gerekliliklerden biri olduğuna vurgu yaparak “Hazırladığımız özel eğitim programıyla, pek çok konuda kadınlarımızı bireysel olarak bilinçlendirirken, kendilerine dair farkındalığı yüksek bireylere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Kadınların sağlığının korunması, sadece bireysel olarak kendilerinin değil aynı zamanda eş ve çocuklarının dolayısıyla ailenin ve toplum sağlığının da korunması anlamına gelir” ifadesini kullandı.

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Kadın sağlığına dair pek çok konu tek pakette!

E-Study Box’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak hazırladığı ve yüzde 50 indirimle kullanıma sunduğu eğitim paketinin içerisinde kadın sağlığına dair pek çok içerik yer alıyor. Eğitim paketinde yer alan konulardan biri ürojinekoloji. Genitoüriner sistem ve hastalıkları aslında kadın ve erkek tarafından, mahremiyeti içerdiği için çok konuşulmayan ve bu nedenle de tam olarak bilinmeyen konular. Genel olarak toplumumuzun neredeyse yüzde 50’sini ilgilendiren ve daha çok 50’li yaşlarda karşımıza çıkan idrar kaçırma ve onun getirdiği sorunlar kişilerin sağlığını ve sosyal yaşamını bozacak kadar ciddi olabilir. Programda ise basitçe genitoüriner bölge ve çalışma sistemi anlatılırken bu bölgeye ait hastalıklardan ve tedavilerinden de bahsediliyor.

Kadınlarda en sık görülen jinekolojik hastalıklardan biri olan vajinal akıntının ve tedavisinin ele alındığı eğitim programda ise normal ve patolojik vajinal akıntılar arasındaki ayrım, vajinal enfeksiyonlardan korunmak için dikkat edilmesi gerekenler, vajinal enfeksiyona bağlı akıntılarda neler yapılması ve ne zaman doktora gidilmesi gerektiği konuları ele alınıyor.

Adet düzensizlikleri, infertilite, tüylenme ve kilo alma gibi metabolik rahatsızlıklar ile seyreden genetik geçişli bir hastalık olan polikistik over sendromu da ele alınan önemli konulardan biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca çiftin istemesine rağmen doğal yollardan çocuk sahibi olamaması olarak tanımlanan infertilite ile  menopoz ve bu dönemin nasıl yönetilebileceğine yönelik içerikler de E-Study Box’ın oluşturduğu “Kadın Sağlığı Eğitim Paketi”nde yer alıyor.

E-Study Box’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak hazırladığı ve yüzde 50 indirimle kullanıma sunduğu “Kadın Sağlığı Eğitim Paketi”ne https://www.e-studybox.com/blog-details/kadin-sagligi linkinden ulaşmanız mümkün.

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