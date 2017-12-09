Ediz Tuncel: "Son kullanım tarihi geldi, ortalıktan toz oldu…"

TDP Lefkoşa adayı Yrd Doç. Dr. Ediz Tuncel, "Nasreddin Hoca fıkracısının son kullanım tarihi geldi, ortalıktan toz oldu…" dedi ve Gezici'ye yönelik eleştirilerini bugün de sürdürdü. Tuncel'in açıklaması şöyle:

"Gezici denen zat son yediği halttan sonra ateş altında kalınca ve KKTC piyasasında son kullanım tarihinin geldiğini anlayıca memleketten toz oldu…

Amacı kendini besleyenlerin, yönlendirenlerin keyfi doğrultusunda algı operasyonu yapmaktı, özellikle bin parçaya bölünen, başkanı bile halkın içine çıkamayan UBP ve bundan böyle uygulamaya konulacak böl-parçala-yönet denklemlerinde kullanılmak üzere geliştirilen özel proje ürünü HP ikilisinin lehine toplumun bilinç altına bazı oldu-bittileri yerleştirmekti, son bir gayretle bunu denedi ama bu sefer başaramadı, kafasına giydi, ateş altında kaldı ve ortalıktan toz oldu…

4267 kişi ile yaptığını iddia ettiği ve sonucunu yayınladığı anketi ben bilimsel bir analizle yerden yere vurunca ve böyle bir anket için en az 20 dakika, ve en az da 60 kişi gerekir, anket yapılacak kişilerin de kuyrukta ve hazırcevap olarak beklemesi gerekir, anketörlere de en az 18 bin lira ödenmesi gerekir deyince, kendisini bu konuyla ilgili olarak arayan bir gazeteci arkadaşa anketlerin 4-8 dakikada tamamlandığını (herhalde anket çalışması yapmıyorlar, birbirlerine Nasreddin Hoca fıkrası anlatıyorlar!!!), anketör olarak da 120 kişinin çalıştığını söyleyiverdi!

Belli ki benim yaptığım eleştiriyi okumuş, kendine göre savunma mekanizması geliştirmiş, yediği haltı kafasına giydiğini anlayınca ve artık son kullanım tarihinin de geldiğini anlayıca, son çare olarak köhnemiş, kokuşmuş zihniyeti hortlatmayı denedi, kendisini eleştirenleri Rum yanlısı, FETÖ’cü ve darbe yapmaya hazırlanan dış mihrakların uzantıları ilan etti!!!

Bu arada, bu şarlatanlıkların hesabını sorması gerekenlerin başında gelen Maliye Bakanı ise yapılan şarlatanlıklara tiyatrovari şovlarla karşılık veriyor, siyasetten gittikten sonra hangi mesleğe yöneleceğinin ilk sinyallerini veriyor, diğer partiler de bu şarlatanın arkasında duranları ürkütmemek, bunların algı operasyonlarına maruz kalmamak için ne şiş yansın ne kebap modunda gidiyor, bu rezalete göz yumuyor…

Ve yine bu arada diyelim, polis bu zat hakkında gereken soruşturmayı başlattı, ortalığı bulandırdıktan ve ortaya çıkan tepkilerle son kullanım tarihinin geldiğini de pekala anladıktan sonra ortadan toz olan ve çıktığı ine geri dönen bu muhterem zat, KKTC’ye döner dönmez karşısında polisi bulacak, belirli çıkar odaklarının keyfi doğrultusunda bu ülkeye vermeye çalıştığı zararın hesabını vermeye başlayacak…

Tabi eğer dönerse!!!

Amma ve lakin, hiç merak etmeyin, bunun yokluğunda ortaya çıkacak boşluğu dolduracak birileri çoktan hazırdır, harcanan piyonun yerine, yine harcanmak üzere konacak başka piyonlar her zaman vardır, bulunur…"