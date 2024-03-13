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Efsane Çetinkaya yeniden Basketbol Büyük erkekler liginde...

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Efsane Çetinkaya yeniden Basketbol Büyük erkekler liginde...
Efsane Çetinkaya yeniden Basketbol Büyük erkekler liginde...

Efsane Çetinkaya yeniden Basketbol Büyük erkekler liginde...

Orhun Mevlit dönemindeki çalkantıları aşmaya çalışan Basketbol'da 2023 yılında 6 ay top parkeye değmemiş ligler oynanmamıştı.

Ertuğ Nasıroğlu yönetiminin 26 Aralık tarihinde  göreve gelmesi ile birlikte U14 Erkekler, U16 erkekler ve U18 erkekler karmaları Türkiye'ye gönderildi ve bölge liglerine katıldı.

U14 Erkekler, U 16 Erkekler ile U16 Kızlar liglerinden sonra Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar liglerinin 25 Mart tarihinde açılacağı belirtildi.

 

Lig Öncesi Turnuva

Lig öncesinde ise Ertaç Azer anısına hem Basketbol erkekler hem de Basketbol Kadınlar kategorilerinde Federasyon tarafından turnuva düzenleniyor. 

 

Marmara, Disiplin Kurulna sevk edildi

Basketbol Federasyonu, Savoy Marmara kadın basketbol takımını Disiplin Kurulan sevk etti.
Ertan Azer Kupasında bu gece Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile karşılaşacak olan Savoy Marmara takımı turnuvaya katılmayacağını bu sabah federasyona iletti.
Basketbol Federasyonu, Savoy Marmara Kulübü kadın takımını Disiplin Kuruluna sevk ettiğini kulübe bildirdi.

 

UKÜ yarı finalde
Savoy Marmara’nın turnuvadan çekilmesinin ardından turnuvada direk yarı finallere geçilecek.
Yarı final maçları 13 Mart Çarşamba akşamı Levent – Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi – Akdeniz Spor Birliği arasında oynanacak.

 

Çetinkaya Büyük erkekler liginde

25 Mart tarihinde başlaması beklenen Büyük erkekler ligine  bu yıl efsane Çetinkaya TSK'nün de katılmak için başvurduğu öğrenildi. 

ÇTSK Basketbol erkek takımını Kadri Alagöz çalıştıracak.

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