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Egzersiz süresi grip ve zatürre riskini yarı yarıya düşürüyor

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Yapılan bir araştırmaya göre, aerobik ve kas güçlendirici aktivite için fiziksel aktivite yapmak, grip ve zatürreden ölme riskini neredeyse yarı yarıya azaltıyor.
Egzersiz süresi grip ve zatürre riskini yarı yarıya düşürüyor

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı tarafından yayınlanan Amerikalılar için Fiziksel Aktivite Yönergeleri’ne göre, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta düzeyde aerobik fiziksel aktivite ve iki veya daha fazla gün orta düzeyde kas güçlendirici aktiviteler alması gerekiyor.

British Journal of Sports Medicine’de salı günü yayınlanan bir araştırmaya göre de, aktif olmak grip ve zatürreden ölüm riskini %48 oranında önlemeye yardımcı olabiliyor.

AZ OLMASI, HİÇ OLMAMASINDAN İYİ

Çalışma, 1998 ile 2018 yılları arasında ABD Ulusal Sağlık Görüşme Anketi tarafından 570.000’den fazla kişiyle yapıldı. CNN’in haberine göre, insanlara fiziksel aktivite alışkanlıkları soruldu ve önerilen egzersiz miktarını ne kadar yaptıklarına göre gruplara ayrıldılar. 

Ortalama yanıtını verenler ilk anketten sonra dokuz yıl boyunca izlendi. O dönemde grip veya zatürreden 1.516 ölüm meydana geldi.

CNN’de yer alan çalışmaya göre, hem aerobik hem de kas güçlendirici aktivitelerin yapılması, grip veya pnömoni ölümüyle ilişkili riski neredeyse yarıya indirdi, ancak yalnızca önerilen sürede aerobik aktivite hedefini karşılamak, %36 daha düşük riskle ilişkilendirildi.

Haftada 10 ila 149 dakika aerobik yapmanın grip ve zatürreden ölüm riskini %21 oranında azalttığı ortaya çıkarken uzmanlar, kişiler yeterli aktivite düzeyine ulaşamasa da, bunun hiç aktivite yapılmamasından daha iyi olduğunu belirtti.

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