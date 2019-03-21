Ekinoks nedir? Bugün ile ilişkisi var mı?
21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.
Bu vakitten sonra Kuzey Yarım Kürede güneş ışınları dik düşmeye başlar.
Güney Yarım Küre’de 6 ay gecenin başlangıcıdır.
Kuzey Yarım Küre’de 6 ay gündüzün başlangıcıdır.
Güney Yarım Küre’de sonbahar mevsimi, Kuzey Yarım Küre’de ise İlkbahar mevsimi başlangıcıdır.
Bütün ülkede gece ve gündüz zamanları birbirine eşittir.
23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)
Bu vakitten sonra Güney Yarım Kürede güneş ışınları dik düşmeye başlar.
Kuzey Yarım Küre’de 6 ay gecenin başlangıcıdır.
Güney Yarım Küre’de 6 ay gündüzün başlangıcıdır.
Kuzey Yarım Küre’de sonbahar mevsimi, Kuzey Yarım Küre’de ise İlkbahar mevsimi başlangıcıdır.
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