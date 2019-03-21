Ekinoks nedir? Bugün ile ilişkisi var mı?

21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

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21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

Bu vakitten sonra Kuzey Yarım Kürede güneş ışınları dik düşmeye başlar.

Güney Yarım Küre’de 6 ay gecenin başlangıcıdır.

Kuzey Yarım Küre’de 6 ay gündüzün başlangıcıdır.

Güney Yarım Küre’de sonbahar mevsimi, Kuzey Yarım Küre’de ise İlkbahar mevsimi başlangıcıdır.

Bütün ülkede gece ve gündüz zamanları birbirine eşittir.



23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

Bu vakitten sonra Güney Yarım Kürede güneş ışınları dik düşmeye başlar.

Kuzey Yarım Küre’de 6 ay gecenin başlangıcıdır.

Güney Yarım Küre’de 6 ay gündüzün başlangıcıdır.

Kuzey Yarım Küre’de sonbahar mevsimi, Kuzey Yarım Küre’de ise İlkbahar mevsimi başlangıcıdır.