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Ekinoks nedir? Bugün ile ilişkisi var mı?

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21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.
Ekinoks nedir? Bugün ile ilişkisi var mı?

Ekinoks nedir? Bugün ile ilişkisi var mı?

21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

Bu vakitten sonra Kuzey Yarım Kürede güneş ışınları dik düşmeye başlar.
Güney Yarım Küre’de 6 ay gecenin başlangıcıdır.
Kuzey Yarım Küre’de 6 ay gündüzün başlangıcıdır.
Güney Yarım Küre’de sonbahar mevsimi, Kuzey Yarım Küre’de ise İlkbahar mevsimi başlangıcıdır.
Bütün ülkede gece ve gündüz zamanları birbirine eşittir.
 

23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

Bu vakitten sonra Güney Yarım Kürede güneş ışınları dik düşmeye başlar.
Kuzey Yarım Küre’de 6 ay gecenin başlangıcıdır.
Güney  Yarım Küre’de 6 ay gündüzün başlangıcıdır.
Kuzey Yarım Küre’de sonbahar mevsimi, Kuzey Yarım Küre’de ise İlkbahar mevsimi başlangıcıdır.

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