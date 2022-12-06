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Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sayıştay ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçeleri komiteden geçti

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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sayıştay ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçeleri komiteden geçti
Ekonomi Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sayıştay ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bütçeleri komiteden geçti

2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerine devam eden Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün, Sayıştay Başkanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçelerini görüşerek onayladı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay Başkanlığı’nda bugün saat 10.00’da toplanan Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerine devam etti.

Komite, önce Sayıştay Başkanlığı Bütçesi’ni görüştü ve 43,949,900 TL tutarındaki ödeneği oy çokluğu ile onayladı. Sayıştay Başkanlığı Bütçesi’nin komitedeki görüşmeleri esnasında Sayıştay Başkanı Osman Korahan ve bürokratlar hazır bulundu.

Komite daha sonra Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesi için öngörülen 103,400,000 TL tutarındaki ödeneği oy birliği ile onayladı.

 

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bütçesi için öngörülen 128,653,200 TL tutarındaki ödeneği oy çokluğuyla onaylayan komite daha sonra Dışişleri Bakanlığı Bütçesi için öngörülen 362,417,980 TL tutarındaki ödeneği oy çokluğuyla kabul etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bakanlık bütçelerinin görüşülmesi sırasında komitede hazır bulundu.

Bugünkü komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Yardımcsı Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısında ayrıca, CTP Milletvekili Devrim Barçın, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da yer aldı.

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