Ekrem İmamoğlu duyurdu: İkinci tur için hazırlıklar başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin çalışmalara başladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için ilk toplantımızı İstanbul’da yaptık. Süreçte emeği geçen ve yine geçecek olan tüm yol arkadaşlarıma ve kamu personellerine teşekkür ederim."