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Ekrem İmamoğlu'ndan çarpıcı 'Kürtçe' açıklaması : Kesinlikle açılacak

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Hakkı Savunanlar Platformu ile İBB binasında görüşen Başkan Ekrem İmamoğlu, Kürtçe dil kursu talebiyle ilgili yaptığı açıklamada, "İSMEK'lerde Kürtçe dil kursu kesinlikle açılacak" ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu'ndan çarpıcı 'Kürtçe' açıklaması : Kesinlikle açılacak

Hakkı Savunanlar Platformu üyeleri açıklamayı Twitter'dan, "Hakkı Savunanlar Platformu ile görüşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Platformumuzun daha önce sıkça talepte bulunduğu İSMEK'lerde Kürtçe dil kursunun kesinlikle açılacağını dile getirdi" diye duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun dikkat çeken açıklaması

Geçtiğimiz ay İSMEK'te Kürtçe dil kurslarının açılacağını Kılıçdaroğlu duyurmuş Kürt dili mezunlarını orada istihdam edeceklerini açıklamıştı.

Konuyla ilgili Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı: Kürt edebiyatı vardır. Kürtçe kadim bir dil.

Kürtler dün ortaya çıkmış değil. Tarihsel derinliği olan bir kültürü vardır. Kürt edebiyatının, sinemasının, sanatının ve resminin olması lazım. Olacaktır zaten.

 

Bunu ne engellemeye ne de ötelemeye kimsenin gücü yetmez. CHP olarak yerel yönetimlerde bu hizmeti vermek istiyoruz. Örneğin Kürtçe dil kurslarının yanı sıra Türkçe bilmeyen yaşlılara Kürtçe bilen sağlık personeli ile hizmet verebilecek bir çalışma yapacağız.

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