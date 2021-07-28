Ekvador'da 85 kişide Kovid-19'un Delta varyantı görüldü

Sağlık Bakanı Ximena Garzon, düzenlediği basın toplantısında, 85 vakanın çoğunun Peru sınırındaki El Oro eyaletinde ortaya çıktığını belirtti.

Entegre Güvenlik Servisi ile bir toplantı yapılacağını dile getiren Garzon, epidemiyolojik bakış açısıyla uzmanlardan görüş alınacağını ve durumun analiz edileceğini bildirdi.

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “endişe verici” olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden kaygılanılıyor.

Ülkede salgının başından bu yana 480 bin 720 vaka kaydedildi, virüse yakalanan 30 bin 797 kişi yaşamını yitirdi.