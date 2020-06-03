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Ekvator Ginesi Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisini Kovdu

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Ekvator Ginesi Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisini Kovdu
Ekvator Ginesi Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisini Kovdu

 Ekvator Ginesi, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ülke temsilcisini istenmeyen kişi ilan ederek ülkeden ayrılmasını istedi.

Yerel basındaki haberlere göre, Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanlığınca DSÖ Afrika Bölge Ofisine gönderilen 26 Mayıs tarihli notada, Dr. Triphonie Nkurunziza'nın ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumunu abarttığı belirtildi. DSÖ Afrika yönetiminden Nkurunziza'nın görevine son verilmesi istenen notada, temsilcinin bir an önce ülkeden ayrılmasının sağlanması talep edildi. Diğer yandan, uçuş olmaması nedeniyle Dr. Nkurunziza'nın halen ülkede olduğu öğrenildi.

Başbakan Pascula Obama Asue, geçen hafta cuma günü senatoda yaptığı konuşmada, Nkurunziza'yı Kovid-19 vakalarıyla ilgili bilgileri tahrif etmekle suçlamıştı. Salgın sürecinde DSÖ temsilcisinin açıkladığı Kovid-19 verileri bazen hükümetin açıkladığı resmi verilerden fazlaydı.

Malabo yönetiminin en son 28 Nisan'da açıkladığı verilere göre, ülkede salgının başından bu yana 1306 kişide Kovid-19 tespit edildi. Bunlardan 200'ü iyileşirken 12'si yaşamını yitirdi.

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