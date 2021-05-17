El Pais: İsrail, Gazze meselesinde basını susturmaya ve kafasını karıştırmaya çalışıyor

İspanya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden El Pais'de yayımlanan haber-analizde, "İsrail'de askeri ve sivil yetkililerle iletişimin, bölgede görev yapan uluslararası basın için hiçbir zaman kolay olmadığı ancak Gazze'ye yapılan ve onlarca sivilin öldürüldüğü saldırılar gibi durumlarda bunun daha da zorlaştığı" vurgulandı.

İsrail'in, Gazze'deki ABD merkezli Associated Press (AP) ve Katar merkezli Al Jazeera basın kuruluşlarının olduğu binayı 15 Mayıs Cumartesi günü düzenlediği saldırıyla yıktığını hatırlatan İspanyol gazetesi, bu olayın, "bir İsrail askeri sözcüsünün cuma günü erken saatlerde Filistin bölgesi içinde var olmayan bir kara operasyonu konusunda yabancı basını şaşırtmaya çalışmasının arkasından yaşandığına" dikkati çekti.

İsrail ordusunun, ilk verilen bilgiden iki saat sonra, Gazze'ye tanklarla ve askerle girildiğini yazan yabancı basın kuruluşlarını yalanlayıp, baskıdaki ya da dijital ortamdaki haberlerini değiştirmeye zorladığı kaydedilen haberde, "yabancı basının kullanıldığı bu stratejinin altında, sanki İsrail ordusu kara harekatı başlatmış gibi gösterip Hamas komutanlarının saklandıkları yerlerden çıkmalarını sağlamak olduğu" ifade edildi.

Haberde ayrıca birçok basın kuruluşu tarafından kınanan, gazetecilerin de olduğu ve çok kısa sürede boşaltılmak zorunda olunan binaya yapılan saldırının ardından AP Başkanı Gary Pruitt'in "Bugünden itibaren dünya Gazze'de olanlardan daha az şey bilecek." dediği hatırlatıldı.