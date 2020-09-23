El-SEN'den HP Vekili Manavoğlu'na "Yalanın kitabını yazdın"
İşte o paylaşım;
Manavoğlu ne demişti?
Deniz Gürgöze’nin sunduğu Bakış Açısı programına konuk olan Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, EL-SEN ile ilgili önemli iddialarda bulundu.
EL-SEN’in İçişleri Bakanlığı’nın elektriğini kesmesini değerlendiren Manavoğlu, EL-SEN’i sabotaj yapmakla suçladı.
HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın son iki yıldan beridir elektrik faturalarını düzenli olarak ödediğini belirterek, EL-SEN’nin şov yaparak siyasi davrandığını belirtti.
İLGİLİ HABER: Manavoğlu: ‘’jeneratörler El-Sen tarafından sabote edildi’’
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