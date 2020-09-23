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El-SEN'den HP Vekili Manavoğlu'na "Yalanın kitabını yazdın"

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El-SEN'den HP Vekili Manavoğlu'na "Yalanın kitabını yazdın"
El-SEN'den HP Vekili Manavoğlu'na "Yalanın kitabını yazdın"

El-SEN'den HP Vekili Manavoğlu'na "Yalanın kitabını yazdın"

İşte o paylaşım;

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Manavoğlu ne demişti?

Deniz Gürgöze’nin sunduğu Bakış Açısı programına konuk olan Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, EL-SEN ile ilgili önemli iddialarda bulundu.

EL-SEN’in İçişleri Bakanlığı’nın elektriğini kesmesini değerlendiren Manavoğlu, EL-SEN’i sabotaj yapmakla suçladı.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın son iki yıldan beridir elektrik faturalarını düzenli olarak ödediğini belirterek, EL-SEN’nin şov yaparak siyasi davrandığını belirtti.

İLGİLİ HABER: Manavoğlu: ‘’jeneratörler El-Sen tarafından sabote edildi’’

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