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Elcil: “Başsavcılığın rolü seçimlerde taraf olmak değil"

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Elcil: “Başsavcılığın rolü seçimlerde taraf olmak değil"
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Başsavcılığın geçici memurların kadrolanmasıyla ilgili yasa hakkındaki tutumunu toplumla paylaşma sorumluluğu olduğunu kaydetti. 

Elcil, Başsavcılığın söz konusu yasayla ilgili sorumluluğunu yerine getirmediğini de savundu.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Anayasaya aykırılığı bilinmesine rağmen hükümete olumlu görüş veren Başsavcılık bu süreçte geçici memurların umutlarıyla oynamayı, siyasi partileri ayrıştırarak UBP’ye oy sağlamayı, sendikaları birbirine düşürmeyi ve en önemlisi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı zor durumda bırakmayı hedeflemiştir” görüşünü dile getirdi.

Başsavcılığın yasa önerisi konusunda komiteye verdiği görüşün kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirten Şener Elcil, “Başsavcılığın rolü kaosa çanak tutmak ve seçimlerde taraf olmak değil, toplumsal çıkarları adalet adına korumak olmalıdır” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, açıklamasında, “Başsavcılık makamı bu tutumu ile seçimlere UBP’den yana taraf olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir makamın cumhurbaşkanını hedef alan, toplumu kaosa sürükleyen ve UBP’ye oy getirmeyi amaçlayan bu yasayla ilgili tutumunu toplumla paylaşma sorumluluğu vardır” ifadelerine de yer verdi.

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