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Elcil: Gece kulüplerinin açık olmasının nedeni bilimsel gerekçeler mi? Hükümetin buradan yüksek kar elde etmesi mi?

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hükümetin bilimsellikten uzak tamamen çıkara dayalı kararlar almaya devam ettiğini savundu.
Elcil: Gece kulüplerinin açık olmasının nedeni bilimsel gerekçeler mi? Hükümetin buradan yüksek kar elde etmesi mi?

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hükümetin bilimsellikten uzak tamamen çıkara dayalı kararlar almaya devam ettiğini savundu.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayı başında karantinasız giriş kararı ile vakaların artışının zeminini yaratan UBP-HP hükümetinin yanlış üstüne yanlış yapmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Hükümetin barlara ve restoranlara kısıtlama getirirken, gece kulüplerine ayrıcalık yapılarak kısıtlamadan muaf tutulduğunun belirten  Elcil, “gece kulüplerine ayrıcalık yapan UBP-HP Hükümeti ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun her nedense, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili kendilerine iletilen bilimsel raporları göz ardı ettiklerini”

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun gece kulüpleri ile ilgili aldığı karar nedeniyle güvenilirliğini yitirdiğini, bilimsellikten uzak tamamen siyasi telkinle hareket ettiğini ileri süren Elcil, “eğitim ve öğretim faaliyetleri konusunda kendilerine verilen bilimsel görüşleri hiç değerlendirmeden karar veren kurul ve  kurulun kararlarına onay veren UBP-HP hükümetinin, gece kulüpleriyle ilgili kararı kamuoyuna açıklamak zorunda olduğunu” kaydetti. 

Elcil sözlerini özetle  şöyle tamamladı:

“Sorumuzun yanıtını alıncaya kadar sormaya devam ederken, UBP-HP hükümeti ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun gece kulüplerine ayrıcalık yapması bilimsel gerçeklerle mi? Yoksa bu sektörden hükümet büyük gelir elde ettiği için mi bu kararın üretildiğinin cevabı verilmelidir.” 

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