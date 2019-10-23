Elektriğe zam gelecek mi?

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, elektriğe yılsonuna kadar zam yapmama hedefinde olduklarını kaydetti.

Elektrik maliyetlerinde düşüşü sağlayarak vatandaşı daha da rahatlatmak istediklerini belirten Taçoy, “Belki de yılbaşından sonra yapmamız gereken zammı da yapmayız, bir yıl daha zam yapmadan devam ederiz” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekonomik hedeflerin planlandığı yönde seyrettiğini ifade eden Taçoy, ülkenin en büyük ithal kalemi olan akaryakıta en son zammın dörtlü koalisyon döneminde yapıldığını hatırlattı.

Ekonomiye bakış açılarının sadece kısa vadeli olarak hayat pahalılığını artırmama odaklı olmadığını anlatan Taçoy, “Vizyon 2035” adı altında uzun vadeli projeksiyonlar hazırladıklarını anımsattı.

“KIB-TEK’İN ALACAKLARININ BÜYÜK KISMI BELEDİYELERDEN”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ile ilgili de açıklamalarda bulunan Taçoy, kurumun alacaklarının büyük kısmının belediyelerden olduğunu ifade eden Hasan Taçoy, tahsil için yapılandırma yoluna gidildiğini belirtti.

Elektriğe yılsonuna kadar zam yapmama hedefini hala taşıdıklarını ifade eden Taçoy, elektrik maliyetinde ucuzlama yaşandığını belirtti. Taçoy, “Bir bakan olarak benim söylediklerimi kabul edip bir bütün halinde hareket edersek bunu 1 veya 2 sent daha ucuzlatma yoluna gidersek belki de yılbaşından sonra yapmamız gereken zammı da yapmayıp bir yıl daha zam yapmadan devam ederiz” dedi.

1996’dan bu yana Kıb-Tek’in stratejik bir önemi olduğunu belirten Taçoy, Kıb-Tek’in hiçbir bacağının özelleştirilmeyeceğini kaydetti. Taçoy, geçmişte bazı sözleşme ve ihalelerde yanlışlıklar yapıldığına işaret ederek, bu yöndeki inceleme ve soruşturmaların devam ettiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Taçoy, “Bir siyasi parti var ve bu partinin bir lideri var. Ayrıca seçilmesi için de en fazla çalışanlardan birisiyim. Liderlik koltuğunu tutan kişi o akımı sürdürecek yegane kişidir. Kendisine alternatif ikinci bir kişiyi yaratamaz” dedi.

Hasan Taçoy, kendisinin Tatar’ın aday olmasını istediğini belirterek, “Kendisi istemezse olmaz ama bir partiyi sürükleyecek olan genel başkandır” dedi.

Tatar’ın seçime girip kaybetmesi durumunda bile sağın lideri olarak kalacağını kaydeden Taçoy, “Bir partinin genel başkanı ne isterse olsun mutlaka adaydır. Genel başkan dışında kimi isterseniz koyun, aynı iş olmaz” dedi. Seçimi kazanamaması halinde genel başkanın hesap sorma durumu oluşacağını ifade eden Taçoy, “Aday olursa sorgular ama olmazsa sorgulanır” dedi.

İfade ettiklerinin kendi kanaati olduğunun altını çizen Taçoy, bu konuda son sözü UBP Parti Meclisi ve Genel Başkan Tatar'ın söyleyeceğini belirtti.

Kendisinin genel başkanlık niyeti de sorulan Taçoy, UBP kurultayının 2021’de yapılacağını hatırlatarak, bu konu için erken olduğunu söyledi.