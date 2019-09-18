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Elektronik sigara Hindistan'da yasaklandı

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Hindistan hükümeti elektronik sigara satışlarına yasak getirileceğini duyurdu. Yasak aynı zamanda üretim, ithalat ve dağıtımı da kapsayacak.
Elektronik sigara Hindistan'da yasaklandı

BBC Türkçe'de yer alan habere göre elektronik sigaraların yarattığı sağlık riskinin giderek büyüdüğünü belirten Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, bu ürünlere yasak kararı getirildiğini açıkladı. Sitharaman, “Yasak kararı, elektronik sigaraların gençler üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak alındı” dedi.

Bakan ayrıca elektronik sigaraların tütün ürününden ziyade ‘bir tarz göstergesi’ amacıyla kullanılmasını da eleştirdi.

Yasak kararı kararname ile düzenlendi. Parlamento toplanmadığında işletilen bu yöntem, genelde ‘acil önlem’ olarak görülüyor. Ancak milletvekillerinin onaylamaması halinde düşüyor.

Sağlık Bakanlığı, özellikle çocuklar ve genç yetişkinler arasında bir salgın haline gelmemesi için elektronik sigaraların yasaklanması önerisinde bulunmuştu.

Hindistan’da birkaç eyalet elektronik sigaraları yasakladı ancak internet üzerinden satışların devam etmesi nedeniyle bu kararların etkisiz olacağı savunuluyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre Hindistan dünya çapındaki en büyük ikinci tütün ve tütün ürünleri tüketicisi konumunda. Üretimde ise üçüncü sırada geliyor.

Hindistan’ın bu kararı, New York’taki yasak kararından bir gün sonra geldi. New York eyaleti Kaliforniya’daki San Francisco’nun ardından elektronik sigaraya yasaklayan ikinci ABD eyaleti olmuştu.

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