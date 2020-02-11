  • BIST 119.505
  • Altın 303,368
  • Dolar 6,0197
  • Euro 6,5659
  • Lefkoşa 2 °C
  • Mağusa 1 °C
  • Girne 3 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Elon Musk, Twitter'daki 31 milyon takipçisine 'Facebook'u silin, devri bitti' dedi

»
Elon Musk, Twitter'daki 31 milyon takipçisine 'Facebook'u silin, devri bitti' dedi
Elon Musk, Twitter'daki 31 milyon takipçisine 'Facebook'u silin, devri bitti' dedi

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter'daki 31 milyon takipçisine "Facebook'u silin. Facebook devri bitti" çağrısında bulundu.

Elon Musk, bu çağrısını Twitter'da Facebook'un içeriğiyle ilgili düzenleme yapılması gerektiğini savunan İngiliz oyuncu Sacha Baron Cohen'in mesajına yanıt olarak yaptı ancak ayrıntı vermedi.

Musk, 2018'de Facebook'un, 87 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerini siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica ile hesap sahiplerinin haberi olmadan paylaştığının ortaya çıkması üzerine şirketleri Tesla ve SpaceX'in Facebook hesaplarını silmiş, "Facebook nedir?" diye sormuştu.

Musk, Facebook'un sahibi olduğu Instagram'daki kişisel ve şirket hesaplarını ise tutuyor. Elon Musk, Instagram'ın "fena olmadığını" ve çatı şirketinden "oldukça bağımsız hareket ettiğini" söylemişti.

Elon Musk, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'le yapay zeka konusunda görüş ayrılıkları olduğunu belirterek "Mark'la bu konuyu konuştum. Ama konuyu çok kavrayamıyor" demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apple'dan Çin'deki mağazalarını kapatma kararı01 Şubat 2020 Cumartesi 14:23
  • Skype ve Twitter'da uzun süredir bulunan bir özellik Instagram'a geliyor01 Şubat 2020 Cumartesi 12:43
  • Güneş yüzeyinin en ayrıntılı fotoğrafı çekildi30 Ocak 2020 Perşembe 14:22
  • “GÜNSEL” 20 Şubat’ta Tanıtılıyor…30 Ocak 2020 Perşembe 13:55
  • Google ve Facebook yerine ne kullanabilirsiniz?25 Ocak 2020 Cumartesi 10:57
  • Toyota'dan 'araç geri çağırma' haberlerine ilişkin açıklama22 Ocak 2020 Çarşamba 16:06
  • Toyota ve Honda hava yastıklarındaki sorun nedeniyle milyonlarca aracı geri çağırdı22 Ocak 2020 Çarşamba 13:57
  • 17 yaşındaki lise öğrencisi, NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti18 Ocak 2020 Cumartesi 18:01
  • ABD ordusunda yapay zeka devri16 Ocak 2020 Perşembe 16:45
  • Hyundai Kocaeli fabrikasında üretime ara veriyor15 Ocak 2020 Çarşamba 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti