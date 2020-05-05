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Elon Musk ve sevgilisi Grimes'in bebekleri dünyaya geldi

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Elon Musk ve sevgilisi Grimes'in bebekleri dünyaya geldi
Elon Musk ve sevgilisi Grimes'in bebekleri dünyaya geldi

Space X’in CEO’su Elon Musk ve müzisyen sevgilisi Grimes'in bebekleri dünyaya geldi.

Elon Musk, Twitter hesabından sevgilisi Grimes’ın erkek bir bebek dünyaya getirdiğini duyurdu.

İlk başta Grimes'in doğuma girdiğini yazan Musk, daha sonra bir sosyal medya kullanıcısının kendisine "Bebekten haber var mı?" yazması üzerine,  "Anne ve bebek iyiler" dedi. Musk bir de fotoğraf paylaştı.

Elon Musk, gerçek adı Claire Boucher olan Grimes ile 2018 yılından beri birlikte. Üç kez boşanan 48 yaşındaki Musk’un daha önceki beraberliklerinden beş oğlu bulunuyor. 32 yaşındaki Grimes, ilk kez anne oldu. Çift, bebek beklediklerini ocak ayında Instagram’dan yaptıkları bir paylaşımla duyurmuştu.

Bebeğin 'adı' sosyal medyada gizem yarattı

Elon Musk, bir takipçisinin bebeğin adını sorması üzerine 'X Æ A-12 Musk' adını verdiklerini söyledi. Musk'ın isim konusunda ciddi olup olmadığı anlaşılmazken, bunun şifrelenmiş bir ifade olduğu yorumları da yapıldı.

Bir Twitter kullanıcısı, 'Æ'nin İskandinav alfabesinde 'Ash' (kül) şeklinde telaffuz edildiğini, A-12'nin de istihbarat teşkilatı için inşa edilmiş bir keşif uçağı olan ve Archangel (başmelek) olarak anılan Lockheed A-12'ye gönderme yaptığını iddia etti. Dolayısıyla bebeğin adının 'X Ash Archangel' olduğu öne sürüldü. 

Musk'ın bu açıklamayı beğenmesi, kullanıcının iddiasının doğru olabileceği şeklinde yorumlandı.

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