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Elon Musk’ın başucu fotoğrafı tartışma yarattı: Kola, silah ve Budist sembolü

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Dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın yatağının başucundan paylaştığı fotoğrafta boş kola kutuları, bir kurusıkı silah, ABD’nin ilk başkanı George Washington’ın silahının bir replikası ve Budist inancında düşmana karşı kullanılan bir silah dikkat çekiyor
Elon Musk’ın başucu fotoğrafı tartışma yarattı: Kola, silah ve Budist sembolü

Son dönemde satın aldığı Twitter'da yaptığı değişikliklerle gündemden düşmeyen dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın yatağının başucundan paylaştığı fotoğraf tartışma yarattı.

Musk, pazartesi günü Twitter'da yatağının yanındaki masanın fotoğrafını paylaştı. Masada boş kola kutuları, bir kurusıkı silah ve ABD'nin ilk başkanı George Washington'ın Amerikan Devrimi'ni tasvir eden bir resminin bulunduğu kutu içinde Washington'ın silahının bir replikası görülüyor. Ayrıca Budist inancında düşmana karşı kullanılan bir silah ve su şişesi de dikkat çekiyor.

Twitter ve Tesla CEO'sunun bu fotoğrafı sosyal medyada çeşitli tepkilere yol açtı. ABD'li müzisyen Shawn Patterson, “Dünyanın en zengin insanının karavanda yaşayan bir ahmağa benzemesi ne büyük sürpriz” derken, silah karşıtları da yatağının yanında iki silah bulunan Musk'a “gerçek ya da değil, silah güvenliği bir şaka değildir” diye tepki gösterdi.

Bir kişi de şakayla karışık olarak Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasına ve özel hayatına atıfla “Ben de 44 milyar kaybetseydim, karım beni terk etseydi ve topluma hiçbir anlamlı katkım olmasaydı intihara meyilli olurdum” yorumunu yaptı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da masadaki kola kutusu izlerine dikkat çekerek 51 yaşındaki iş insanının kafein bağımlılığıyla ilgili yorumlar yaptı. Musk daha önce geceleri uyanık kalmak için kola ve kahve içtiğini söylemişti.

Sosyal medya platformu Twitter’ın yeni sahibi Musk, son olarak daha önce askıya alınan bazı hesapları kullanıma açmaya başlayarak tartışma yarattı. Twitter'ın 10 binden fazla takipçisi olan daha önce kapatılmış yaklaşık 62 bin hesabı tekrar kullanıma açmaya başladığı bildirildi.

Açılacak yaklaşık 62 bin hesabın arasında, eski Beyaz Saray danışmanı Steve Bannon ve “beyazların üstünlüğünü savunan” Ku Klux Klan grubunun eski lideri David Duke gibi isimlere ait hesapların da bulunduğu kaydediliyor.

Musk, 23 Kasım’da, kapatılan Twitter hesaplarının bu haftadan itibaren açılacağını duyurmuştu. Konuya dair başlattığı bir ankette, Musk, “Twitter, yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmaları koşuluyla, askıya alınan hesaplara genel bir af teklif etmeli mi?” diye sormuş ankete katılan toplam 3,1 milyon kişinin yüzde 72,4’ü evet cevabı verirken yüzde 27,6’sı ise hayır oyu kullanmıştı.

Musk’ın devralmasının ardından Twitter, aralarında eski ABD Başkanı Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West’in bulunduğu daha önce kapatılan bazı Twitter hesapları kullanıma açmıştı. Öte yandan Twitter, şiddete davet ve tehdit çağrısında bulunan hesapların kapatılmaya devam edileceğini yinelemişti.

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