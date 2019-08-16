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Elon Musk'ın Orayı 'Bombalayalım' Tweeti Twitter'ı Salladı

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İnternet üzerindeki sert mizahı ve eğlenceli kişiliğiyle bilinen başarılı iş insanı Elon Musk, yine Twitter'ı sallayacak bir olaya imza attı
Elon Musk'ın Orayı 'Bombalayalım' Tweeti Twitter'ı Salladı

Son attığı tweette "Mars'ı bombalayalım" yazan SpaceX CEO'su, Twitter kullanıcılarını endişelendirdi. Tabii ki tweete gelen cevaplar göz yaşartacak türden oldu.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su, ayrıca Twitter'ın sevilen eğlenceli ismi Elon Musk, sosyal medyadaki gücünü kullanarak tekrar Twitter'ın altını üstüne getirdi. Twitter'da paylaştığı ilginç fikri içerisinde nükleer silahlar ve Güneş Sistemi içerisindeki bir gezegen bulunan Elon Musk'a gelen cevaplar tam bir komedi oldu.

Son attığı tweette "Mars'ı bombalayalım" yazdıktan sonra hemen ardından "Tişörtler yakında geliyor" ifadelerini ekleyen Elon Musk'ın vermek istediği mesajı ilk başta anlamayan Twitter kullanıcıları, konu hakkında komik yanıtlar gönderdi.

Genel olarak birçok konuya esprili tavrıyla yaklaşan Elon Musk'ın bu konuya da aynı şekilde yaklaştığını düşünecek olursak Elon Musk'ın gerçekten de Mars'ı nükleer silahlarla vurmayı planlamadığı fazlasıyla açık görünüyor. Başarılı iş insanının çoğunlukla mizah amacı güden tweetler atığını da eklersek kullanıcıların ikileme düşmesinin daha ilginç bir durum olduğunu söyleyebiliriz.

Twitter'ı genellikle birçok konuyu tiye almak ya da takipçilerinin yaptığı esprili muhabbetlere dahil olmak için kullanan Elon Musk, bu sefer de benzer bir şey yaparak Mars'ı ele aldı. Geçtiğimiz aylarda kendi kupasının reklamını yapmak için sosyal medyayı kullanan Musk'ın konuya yine esprili bir şekilde yaklaştığını görmüştük.

 

 

 

Bir kupa fotoğrafı paylaşarak "Mars'ta kahvemi bu kupayla içmek istiyorum" yazan Elon Musk'a "Vay be, SpaceX kupa mı satıyor?" şeklinde bir cevap gelmiş, Elon Musk ise "Her bir kupayla Mars'ı kolonize ediyoruz" şeklinde esprili bir cevapla dönüş yapmıştı.

Musk'ın son yolladığı "Mars'ı bombalayalım" tweetine geri dönecek olursak son derece komik yanıtların bu tweet altında topladığını da belirtebiliriz. Durumun şaka olduğunu bildiği halde Musk cidden bunu düşünüyormuş gibi davranan kullanıcıların yanıtları şu şekilde oldu:

"Yoldayım"

"Hemen 'şaka yaptım' de"

"+ Uber'im nerede kaldı?

- İki dakikaya oradayım"

"Gençler adam çikolata olan Mars'ı kastetti"

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